Veranstalter: Lernidee bietet die Sonderzugreise durch das südliche Afrika 2009 zweimal an: vom 23. Mai bis zum 9. Juni von Kapstadt nach Daressalam und vom 8. bis zum 25. Juni in umgekehrter Richtung. Der Preis beträgt 9560 Euro pro Person bei Doppelbelegung im einfachsten, sieben Quadratmeter großen Abteil. Inbegriffen sind die Anreise aus Deutschland, deutschsprachige Reiseleitung, volle Verpflegung und mehrere Ausflüge mit Übernachtungen in Luxuslodges. (Lernidee Erlebnisreisen, Eisenacher Straße 11, 10777 Berlin, Tel. 030/7860000, www.lernidee.de)

Zug: Wer auf eigene Faust mit dem Rovos Rail fahren will, kann die Reise auch direkt buchen. Die meisten angebotenen Routen verlaufen innerhalb der Republik Südafrika. Die günstigste Fahrt mit einer Übernachtung kostet umgerechnet circa 350 Euro. (Rovos Rail Deutschland, Mary De Ridder, Tel. 02837/6649811, www.rovos.co.za)