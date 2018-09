Inhalt Seite 1 — Fast ein Held Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hartmut Mehdorn ist ein stiller, bescheidener Eisenbahner, der sich keineswegs für unersetzbar hält. Napoleon, sagte er kürzlich, wäre auch ein guter Bahnchef geworden. Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee hingegen ist ein egomaner Futterneider, der anderen nicht mal die Rohkost gönnt. Es geht um Möhren. Küchenlateinern sind sie als Daucus carota bekannt, Wirtschaftsmanagern als Peanuts.

So sprach Bahnchef Mehdorn: "Es ist allgemein üblich, dass es einen Anreiz fürs Management und Führungskräfte gibt. Der Eigentümer gibt denen, die die Aktien verkaufen, Möhrchen, damit sie sich anstrengen, diese möglichst teuer zu verkaufen." Die Rede ist von Millionen, die Mehdorn und sein Vorstand der Deutschen Bahn im Fall von deren Börsengang bekommen möchten. Oder sollen? Die Bahn-Eigentümerin namens Bundesrepublik Deutschland stimmte zu, in Person von Tiefensees Staatssekretär Matthias von Randow. Sein Chef prämierte ihn dafür, mit der Entlassung.

Tiefensee erklärte, er habe von der Vereinbarung nichts gewusst, und verlangt von Mehdorn & Co. den Verzicht auf Bonifikation. Der Bahnvorstand lehnt ab und keilt in spitzem Ton zurück. Auch die Medien schießen sich auf Tiefensee ein, was etwas heißen will beim Grad der Unbeliebtheit Mehdorns und der Deutschen Bahn. Tiefensee, ohnehin ein schwacher Minister, sitze nun in der Falle: Entweder er hat den unappetitlichen Bonuszahlungen zugestimmt und gelogen. Oder er wusste tatsächlich nichts und hat also keine Ahnung vom Walten seines Hauses. Beide Varianten wären Rücktrittsgründe.

Einst, als Leipzigs Oberbürgermeister, galt Tiefensee fast als Held. Er stammte aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Er hatte sich mit der SED-Macht nicht gemein gemacht. Angela Merkel war FDJ-Sekretärin, Tiefensee nicht mal Mitglied der Jungen Pioniere und der FDJ. Aus katholischem Elternhaus, verweigerte er Jugendweihe und Waffendienst. Dafür gewann er, am Cello, den Bachpreis der Stadt Leipzig.

Tiefensee und sein Cello… 2003 siegte Leipzig im Vorausscheid der deutschen Bewerberstädte für Olympia 2012. Bei der Präsentation saß der Oberbürgermeister vor Filmsequenzen vom Mauerfall und spielte Dona nobis pacem . Das bezwang. Leipzigs Kandidatur geriet dann zum Desaster mit verschwundenen Millionen, Entlassungen, krawallösen Schuldzuweisungen und einem Wolfgang Tiefensee, der schon damals im Zweifelsfall von nichts wusste.

Famos war Tiefensee im Fach Symbolpolitik und Repräsentation. Da liefert die Erinnerung gar manches: Tiefensee als Olympiabotschafter. Tiefensee als Gedenkredner der friedlichen Revolution. Tiefensee, wie er im kleinen Park zwischen Bahnhof und Opernhaus das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma einweiht, ruhig und warm, mit guten klaren Worten – ein natürlicher Mensch ohne Amtsgepränge. Da war auch ein Abend beim Trunk. Tiefensee redete sich in Eifer. Immer wieder werde ihm von alten Weggefährten vorgeworfen: Wolfgang, du hast dich verändert. Ich muss mich verändern, sagte er, die Arbeit verlangt es, ich stecke in Pflichten und Strukturen, die wir damals nicht kannten.

Damals, zu Ostzeiten, war Tiefensee Ingenieur für Elektrotechnik. Nach der Bundestagswahl 2002 widerstand er dem Werben Gerhard Schröders, der ihn als Verkehrsminister wollte, und blieb in Leipzig. 2005 wurde er doch Minister und zählt nun zur Riege der Ossis, die es in der Bundespolitik nicht packen. Helmut Kohls gescheiterter Bildungsminister Rainer Ortleb ist fast vergessen, sein Verkehrsminister Günther Krause keineswegs. Manfred Stolpe reüssierte nicht jenseits von Brandenburg. Matthias Platzecks Körper bestreikte den SPD-Vorsitzenden M.P. Einzig die Kanzlerin trotzt den Wechselwettern der Realpolitik bis dato mit kühlem Erfolg. Außerdem verdirbt sie das antike Argument, Ostler hätten bundespolitisch keine Chance.