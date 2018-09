Klinische Forschung

Eine Weiterbildung in klinischer Forschung (CRA/Clinical Data Manager) bietet das Mibeg-Institut Naturwissenschaftlern, Medizinern und Angehörigen medizinisch-technischer Berufe. Die späteren Aufgaben bestehen in der Betreuung der Prüfärzte, der Validierung der von ihnen erhobenen Studiendaten und der Sicherstellung, dass geltende Richtlinien und Gesetze eingehalten werden. Beginn ist am 1. Dezember in Köln, eine weitere Weiterbildung folgt am 15. Januar. www.mibeg.de

Karriereplanung für Ärztinnen

Berufsanfängerinnen, Wiedereinsteigerinnen und gestandenen Medizinerinnen bietet das Buch Karriereplanung für Ärztinnen anhand typischer Lebensläufe und praxisnaher Informationen einen umfassenden Überblick und zahlreiche Tipps. Herausgeber sind Susanne Dettmer, Gabriele Kaczmarczyk und Astrid Bühren, Springer Wissenschaftsverlag, 350 S., 19,95 Euro.

Förderung von Grundschulkindern

Aufgerufen, sich am Wettbewerb zum Deutschen Präventionspreis 2009 zu beteiligen, sind alle Grundschulen, die die gesunde Entwicklung ihrer Schüler auf besondere Weise fördern. Gesucht werden Wettbewerbsbeiträge, die zeigen, wie im Schulalltag Bewegungsförderung, gesunde Ernährung und psychosoziale Gesundheit systematisch und nachhaltig berücksichtigt werden. Insgesamt ist ein Preisgeld in Höhe von 90000 Euro ausgesetzt. Wettbewerbsbeiträge können vom 1. Dezember 2008 bis zum 22. Januar 2009 online eingereicht werden. www.deutscher-praeventionspreis.de

Mehr Frauen in die Physik