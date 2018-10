Aravind Adiga lebt zwischen den Kontinenten und Kulturen. Geboren 1974 in Chennai, Indien, als Sohn eines Arztes, wuchs er auf in Australien. Adiga las Geschichte und Literatur an der Columbia-Universität in New York und in Oxford, England, er graduierte mit Auszeichnung und arbeitete zunächst als Wirtschaftsjournalist und Reporter für die Financial Times und das Wall Street Journal.

Für seinen Debütroman Der weiße Tiger wurde Adiga gerade in London mit dem hoch angesehenen Man Booker Prize ausgezeichnet. Adiga ist, nach Salman Rushdie, Arundhati Roy und Kiran Desai, der vierte indische Preisträger in der 40-jährigen Geschichte des Booker-Preises. Der Autor lebt in Mumbai, wo in diesen Tagen sein zweites Buch, eine Sammlung von Erzählungen, erscheint.

Eine Lesereise mit Aravind Adiga führt über München (13.11.; Buchhandlung Kokon; 20 Uhr), über Basel (14.11.; Buch Basel; 12 Uhr) nach Schloss Elmau (16.11.; 11 Uhr)