Voller Sorge, aber auch mit steil ansteigender Heiterkeit blicken wir zurzeit nach Hessen: Machtkämpfe, wo es schon keine Macht mehr gibt, eine Neuwahl, bei der die eine Seite schon aufgegeben hat, und ein Spitzenkandidat, der keiner ist. Das ist keine Tragödie, nicht mal eine Farce, es ist ein böser Witz.

Und eine gewisse Frechheit. Wer will, kann sich auch darüber trefflich aufregen, dass Andrea Ypsilanti erneut versucht, die Wähler für dumm zu verkaufen. Vor die Alternative gestellt, für den von ihr angerichteten Schaden einzustehen und als Kandidatin anzutreten – oder aber die Verantwortung zu übernehmen und von ihren Ämtern zurückzutreten, entschied sie sich für: weder noch. Sie lässt kandidieren und bleibt doch an der Spitze.

Hier wiederholt sich das Prinzip "Macht ohne Verantwortung", das die SPD-Chefin ursprünglich auch für die Linkspartei vorgesehen hatte, die Rot-Grün bekanntlich nur hätte tolerieren sollen, ohne dafür den Kopf hinhalten und Ministerverantwortung übernehmen zu müssen. Nun toleriert Andrea Ypsilanti gewissermaßen ihren Spitzenkandidaten.

Der Vorwurf liegt nahe, ihr wieder einmal Trickserei vorzuwerfen. Doch er geht fehl, denn es kann ja jeder Hesse und jede Hessin das alles mit Leichtigkeit durchschauen. Ypsilantis Zauberhut ist löchrig, ihr Kaninchen schon ganz müde.

Die Wahrheit drückt sich durch: Andrea Ypsilanti will die Wähler gar nicht täuschen – vielmehr spielen die Wähler in ihren Überlegungen überhaupt keine Rolle. So war es schon, als die SPD unverdrossen behauptete, die Menschen wollten Rot-Rot-Grün, obwohl jede seriöse Umfrage belegte, dass die Wähler in Hessen zu mehr als zwei Dritteln genau das nicht wollten. Auch Ypsilantis jetzige Entscheidung, nicht anzutreten und zugleich doch, kann unmöglich von einem Gedanken an die Wähler gestreift worden sein. Sie lässt sich ausschließlich aus der Binnenlogik eines zerrütteten SPD-Landesverbandes mit einer unbelehrbaren Chefin erklären.

Aber warum lässt sich die Partei das gefallen? War die hessische SPD nicht immer fein säuberlich gespalten in Nord und Süd, rechts und links? Und warum übernimmt dann nicht der rechte Flügel die Führung, nachdem der linke mit seinem Versuch, die Macht zu erobern, gescheitert ist?

Das hängt mit einem weiteren Selbstbetrug der Hessen-SPD zusammen. Man hatte sich zuletzt eingeredet, dass ausweislich des jüngsten Parteitags 95 Prozent für eine rot-rot-grüne Koalition gestimmt haben. Formal stimmt das. Allerdings hat ein großer Teil nicht aus Überzeugung und Begeisterung dafür votiert, sondern aus Angst. Viele fürchteten, bei Neuwahlen das Mandat zu verlieren, weil die Wähler der SPD den Wortbruch nicht verziehen haben. (Heimlich wurden eben doch Umfragen gelesen.) Nun können aber nicht jene die Führung des Landesverbandes übernehmen, die bis eben noch aus Angst dem Ypsilanti-Kurs gefolgt sind.