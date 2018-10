Was wäre, wenn wir den Mond nicht hätten? Was wäre die Erde ohne ihren Trabanten? Auf den ersten Blick eine kuriose Frage. Doch beim zweiten Nachdenken zeigt sich, wieviele Aspekte unseres Lebens von der Existenz des Mondes berührt sind.

Zunächst wäre unsere Mythologie um einiges ärmer. Sein wechselndes Gesicht hat den Mond zum Sinnbild für Werden und Vergehen, für Leben und Tod gemacht. In der Mythologie trägt die ägyptische Göttin Isis die Mondsichel als Fruchtbarkeitssymbol im Haar; die griechische Mondgöttin Selene verwaltet Friedhof und Grab.

Auf diese Geschichten könnten wir vielleicht verzichten. Aber die Lücke im Himmel hätte weitere Konsequenzen. Wissenschaftler haben in den vergangenen Jahrzehnten herausgefunden, wie wichtig der planetare Begleiter für die Entwicklung der Erde war. Sie kommen zu dem Schluss, dass ohne den Mond die Umweltbedingungen radikal anders wären – ja dass unser Planet vielleicht sogar so lebensfeindlich wäre, wie der Mars es heute ist. Wahrscheinlich verdanken wir unsere Existenz einem großen kosmischen Zufall.

Am Anfang war eine Scheibe aus Gas und Staub. Vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden daraus unsere Sonne und die Planeten. In diesem frühen Sonnensystem hatte die Gravitation noch nicht für Ordnung gesorgt – Himmelskörper schwirrten wild umher und schlugen immer wieder auf die jungen Planeten ein. Einer dieser Brocken traf 50 Millionen Jahre nach der Geburt des Sonnensystems die noch kaum fertige Erde. Er war von der Größe des Mars, etwa ein Zehntel so schwer wie die Erde, raste aus dem All heran und schlug in flachem Winkel ein. Der gewaltige Aufprall verwandelte die Erdkruste in einen See geschmolzener Lava und jagte eine Fontäne aus Gas und flüssiger Materie Zehntausende von Kilometern in den Weltraum. Dort kreisten die Trümmer der Katastrophe um die Erde und verdichteten sich schließlich, von der Schwerkraft aufeinander zugetrieben, zu einem neuen Himmelskörper – dem Mond.

Hätte der Brocken auf seinem Flug die Erde knapp verfehlt, nur leicht angekratzt oder sie mitten in den Bauch getroffen – der Mond wäre entweder gar nicht oder in einer ganz anderen Größe entstanden. So wie wir ihn kennen, verdanken wir den Mond diesem zufälligen Aufprallwinkel.

Der Mond verlängert den Erdentag jährlich um 20 Mikrosekunden

An den Einfluss des Mondes auf unser Leben glauben viele. Dabei sind die meisten dieser vermuteten Einflüsse reine Mythen: Weder bestimmt der Mond den weiblichen Menstruationszyklus, noch sorgt der Vollmond für vermehrte Autounfälle, epileptische Anfälle, Gewaltverbrechen und Selbstmorde. Zahlreiche Studien haben einen statistischen Zusammenhang widerlegt. Der Vollmond ist weder ungünstig für chirurgische Eingriffe, noch lässt er Geburtenzahlen steigen.