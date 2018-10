Inhalt Seite 1 — Wir sind Fisch, sind Wurm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit 150 Jahren ist die Theorie gedruckt auf dem Tisch: Im August 1858 veröffentlichte die Linnésche Gesellschaft gleichzeitig Aufsätze der Naturforscher Charles Darwin und Alfred Russel Wallace. Die beiden hatten – unabhängig voneinander – herausgefunden, wie sich durch natürliche Selektion und den Einfluss der Umgebung neue Arten entwickeln.

Es dauerte Jahre, bis sich die Evolutionstheorie als mehrheitsfähige Forschungsgrundlage etablierte. Und ganz ist die Wissenschaft ihre Kritiker, die sich vor allem unter religiösen Dogmatikern finden, bis heute nicht losgeworden. Beliebtester Angriffspunkt, um die Evolutionswissenschaften in Zweifel zu ziehen, sind die verbliebenen Lücken in den Fossilienstammbäumen. Auf sie stürzen sich die Gegner heute noch, um die Behauptung aufrechtzuerhalten, ein Schöpfer habe den ganzen komplexen Tierpark entworfen und konstruiert. Die Leerstellen betrachten sie als Indiz dafür, dass die Entwicklung des Lebens nicht kontinuierlich und vor allem nicht planlos vonstatten gegangen sei – vielmehr handle es sich um die geniale Tat eines Naturdesigners.

Im endlosen Streit freuen sich ihrerseits natürlich die Biologen über jedes Stück versteinerten Knochen, das ihnen hilft, eine Lücke im Buch der Evolution zu schließen. Eines der spektakulärsten Missing-Link-Fossilien kratzte im Juli 2004 eine Gruppe um den Chicagoer Paläontologen Neil Shubin aus dem Gestein der kanadischen Arktis heraus. Sie war auf die Reste eines 375 Millionen Jahre alten Fischs mit flachem Kopf und speziell konstruierten Flossen gestoßen. Mit seinen bizarren Extremitäten konnte das Viech sich nicht nur am Boden fortbewegen, sondern sogar Liegestütze machen: "Wir hatten einen Fisch mit einem Handgelenk gefunden."

"Tiktaalik" nannten die Forscher das Tier – was in der Sprache der Inuit großer Süßwasserfisch heißt. Im Langzeitvergleich dürfte Tiktaalik in etwa den Stellenwert des Archaeopterix haben, dessen Gebeine einst eindrücklich die Verwandtschaft von Vogel und Dinosaurier demonstrierten.

Die spannende Geschichte von der Entdeckung seines Fossils, das wie kein anderes den evolutionären Übergang vom Wasser- zum Landtier markiert, nimmt Shubin in seinem Buch Der Fisch in uns zum Anlass, um den Leser auf eine stammesgeschichtliche Suche durch den eigenen Körper mitzunehmen. Denn noch immer finden sich in uns die anatomischen und genetischen Spuren primitiver Vorfahren. So geht die Reise entlang der Evolutionsgeschichte noch viel weiter zurück als bis zum "gehenden" Fisch in der arktischen Tundra. Shubin führt uns zu kopflosen Würmern, zu Einzellern – bis zum Anfang unserer eigenen Entwicklung vor 3,5 Milliarden Jahren. Als das Leben begann.

Am leichtesten nachvollziehbar ist die Verwandtschaft mit lebenden und längst ausgestorbenen Arten der irdischen Fauna anhand der Gliedmaßen. Die Grundaufteilung von einem Knochen (Oberarm, Oberschenkel), dann zwei Knochen (Elle und Speiche, Schienbein und Wadenbein), dann kleinen Knöchelchen und schließlich Fingern oder Zehen findet sich auch bei Vogel und Fledermaus, Dinosaurier und Pterosaurier, Robbe und Eidechse, Pinguin und Buckelwal. Zwischen Flossen und Gliedmaßen allerdings bestand zu Darwins Zeiten noch eine unüberbrückbare Kluft. Das änderte sich im 19. Jahrhundert mit dem Fund von Lungenfischen, die nicht nur aufgrund ihrer Atmung in unsere Nähe rückten, sondern auch aufgrund ihres Flossenansatzes: Wie der Mensch verfügen Lungenfische über einen "Oberarmknochen".

Erst im 20. und 21. Jahrhundert kamen schließlich die verschiedenen fossilen Fischwesen ans Licht, die mit Fingern und Handgelenken ausgerüstet waren. Sie belegen, dass das Grundgerüst unserer Hände und Füße sich über mehrere hundert Millionen Jahre hinweg entwickelt hat, zuerst bei den Fischen, später bei Amphibien und Reptilien.