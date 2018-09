Die modrige Spätphase der Spaßgesellschaft hat Frauen ins Licht gerückt, die reines Ornament sind, Beiwerk ihrer halbprominenten Männer, Schmuckstücke. Und die wiederum, wie um sich selbst zu versinnbildlichen, Schmuck entwerfen. Claudia Effenberg etwa, die 43 Jahre alte Gattin des einstigen Fußballprofis Stefan Effenberg. Sie hat Ohrringe, Armbänder, Ketten gestaltet, die mit einem Tigerkopf verziert sind, da ihr Mann auf den Spitznamen Tiger hört. Auch die Gattin des niederländischen Fußballspielers Rafael van der Vaart, Sylvie van der Vaart, 30, kreierte kurzzeitig Schmuck. Boris Becker wiederum verlobte sich kürzlich mit und entlobte sich jetzt von der 24 Jahre alten Sandy Meyer-Wölden. Sandy Meyer-Wölden ist Schmuckdesignerin und eine gute Freundin von Boris Beckers Exfrau Barbara Becker. Barbara Becker wiederum ist unter anderem – Schmuckdesignerin. Wie auch Ex-Leute heute-Moderatorin Nina Ruge, deren Glücksbringer-Kollektion "Alles wird gut" stark ins Esoterische driftet: Sonnensymbole, kleine Fische, Drachenmotive und so weiter. Früher eröffnete man Modeboutiquen, ein kleinbürgerlicher Wunschtraum, den einst Loriot verlachte, heute ist es der Schmuck, der Daseinssinn stiften soll, wo womöglich nichts als Sinnsuche ist.

Wer nach dem Studium nicht recht weiß, was er beruflich vorhat, sagt häufig, er wolle irgendetwas "mit Medien" machen. Das verspricht Statusvergewisserung, kreativen Nimbus und klingt nebulös genug, um weitere Nachfragen zu unterbinden. Offenbar bedarf auch die ornamenthafte Prominenz – eine Prominenz, die sich nicht durch eine bestimmte Qualifikation auszeichnet, sondern ausschließlich durch die Prominenz selbst legitimiert – einer Veredelung der Persönlichkeit durch die Behauptung einer kreativen Tätigkeit.

Einst war Schmuck mystisch überladen, am Altarschmuck und am Bischofsring glitzerte bereits in der irdischen Trostlosigkeit das Himmelreich auf, die Krone des Königs, das Diamantcollier der Königin verwiesen auf die göttliche Abstammung ihrer Träger. Erst mit dem Aufstieg der bürgerlichen Klasse im 18. Jahrhundert und der darauffolgenden massenindustriellen Produktion von Schmuck wurde dieser zum bloß noch Schmückenden, zum puren Dekor, und gewann damit eine subjektiv-psychologische Aufladung: Schmuck ist heute vor allem Manifestation im Selbstfindungsprozess, was nicht ausschließt, dass er damit auch als Distinktionsmerkmal und als Wertanlage fungieren kann.

Nichts aber zeigt den grundsätzlichen Bedeutungsverfall, die Entauratisierung und den Geheimnisverlust des Schmucks so prägnant an wie seine Vereinnahmung durch die B- und C-Prominenz zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Durch Schmuckdesignerinnen, die purer Schmuck sind und Schmuck entwerfen. In ihnen fallen Bezeichnendes und Bezeichnetes zusammen, sie sind edelste Einfalt, reinstes Symbol. Sie sind ein Männertraum. Und glänzendes Objekt für alle, die irgendetwas "mit Medien" machen. Adam Soboczynski

Entwerfen, entwarfen oder haben entworfen: Claudia Effenberg, Sandy Meyer-Wölden, Barbara Becker, Nina Ruge, Sylvie van der Vaart

