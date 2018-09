Just in dem Augenblick, in dem offenbar wird, dass unsäglich viele Bankmanager und Wirtschaftslenker unsäglich viele krumme Dinge haben gerade sein lassen, kommt die EU-Kommission, die bislang den maximalen Krümmungsgrad von länglichem Gemüse vortrefflich reguliert hatte, zu dem Schluss, das einzig wirklich Senkrechte in diesem Land, die Gurke, dürfe ab sofort krumm wie alles andere sein. Es ist ein Skandal. Grn.