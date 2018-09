Inhalt Seite 1 — Zurück auf die Schulbank Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was sind die Voraussetzungen?

Wer das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachholen möchte, muss mindestens einen Hauptschulabschluss mitbringen. Bei vielen Schultypen sind allerdings mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einige Jahre Berufstätigkeit für die Aufnahme Pflicht. Alternativ kann die Führung eines Familienhaushaltes oder Arbeitslosigkeit berücksichtigt werden. Einen genauen Überblick über die verschiedenen Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern bietet eine Webseite der Bundesagentur für Arbeit: www.firsturl.de/W1ZzNEp

Welche Abschlüsse kann man erreichen?

Neben der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) gibt es die Fachhochschulreife (Fachabitur) und die fachgebundene Hochschulreife. Das Abitur ermöglicht ein Studium aller Studiengänge an Universitäten und Hochschulen, während man mit der Fachhochschulreife nur an Fachhochschulen studieren kann. Mit der Fachgebundenen Hochschulreife können nur bestimmte Studiengänge gewählt werden.

Welche Schularten gibt es?

Abendgymnasien sind für berufstätige Erwachsene gedacht: Der Unterricht findet drei Jahre lang abends oder auch am Wochenende statt. Der Umfang beträgt etwa 20 Wochenstunden. An Kollegs wird hingegen drei Jahre lang tagsüber unterrichtet. Berufsoberschulen (BOS) führen in zwei Jahren zur fachgebundenen Hochschulreife, bei entsprechenden Sprachkenntnissen auch zum Abitur. Sie bauen auf Berufserfahrung sowie einem mittleren Bildungsabschluss auf. Bei beruflichen Gymnasien ist hingegen keine Berufserfahrung nötig: Hier werden neben allgemeinbildenden Fächern auch berufsbezogene wie Wirtschaft, Technik oder Sozialpädagogik gelehrt. Fachoberschulen führen zur Fachhochschulreife und bieten ebenfalls verschiedene berufsbezogene Richtungen an. Sie dauern zwei Jahre, das erste Jahr ist mit einer fachpraktischen Ausbildung im Betrieb verbunden. Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung kann man deshalb direkt ins zweite Jahr eintreten.

Muss man eine Schule besuchen?