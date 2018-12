"Was wäre der Freitagabend ohne Steuerrecht?", fragt der Professor in die Runde – und erntet ein paar müde Lacher. Vor ihm sitzen fast 50 Studenten in einem kleinen Hörsaal der Technischen Universität Berlin. Einige haben sich einen Salat vom Imbiss vor der Tür mitgebracht, andere kamen zu spät. In der letzten Reihe sortieren drei Mittzwanziger ihre Pläne fürs Wochenende. Das alles klingt wie eine Szene aus dem lockeren Studentenleben. Doch für die meisten hier begann der Tag schon gegen sechs Uhr morgens. Für den Immobilienmakler zum Beispiel, für einen Banker oder die Marketingfachfrau im Saal. Seit sie neben ihrem Beruf studieren, ist bei ihnen freitags ab 18 Uhr noch lange nicht Schluss.

Wenn für ihre Kollegen das Wochenende beginnt, mischen sich auch Julia Büttner und Diana Schattschneider in den Feierabendverkehr. Von ihrem Büro in der Berliner Vattenfall-Niederlassung fahren die beiden Industriekauffrauen aber nicht ins Kino oder in die After-Work-Lounge, sondern zur Vorlesung "Grundlagen der Unternehmensbesteuerung". Büttner, 24, und Schattschneider, 25, sind Bachelorstudentinnen an der privaten Fachhochschule für Ökonomie und Management, die abends und am Wochenende die Räume der TU Berlin nutzt. In ihrem Freundeskreis gälten sie mit dieser Doppelbelastung als Workaholics, sagt Schattschneider. Im Unternehmen seien sie hingegen "nicht die Ersten und bestimmt nicht die Letzten", die sich zusätzlich ein Studium aufbürden.

Ein Blick in die Branchenstatistiken stützt diese Prognose. Rund 350.000 Menschen nahmen in Deutschland 2007 neben dem Beruf an einem weiterbildenden Lehrgang oder einem ganzen Studium teil. Seit Ende der neunziger Jahre stiegen die Teilnehmerzahlen laut dem Statistischen Bundesamt jährlich um fünf bis acht Prozent. Mehr als 7000 verschiedene Angebote gibt es einer Studie des Bundesbildungsministeriums zufolge allein an deutschen Hochschulen, etwa 700 Programme darunter sind berufsbegleitende Studiengänge.

Spätestens nach zehn Jahren im Beruf wird ein "Update" nötig

Und die Branche erwartet weitere Zuwächse. Die Nachfrage werde aufgrund der "Verwissenschaftlichung der Arbeitswelt" deutlich zulegen, sagt Martin Beyersdorf, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF), der mehr als 130 Anbieter angehören. In immer kürzeren Abständen gebe es Innovationen, sodass spätestens nach zehn Jahren im Beruf ein "Update" nötig werde. Hinzu kämen der Fachkräftemangel sowie eine niedrige Akademikerquote in Deutschland. Unternehmen müssten daher, sagt Beyersdorf, "aus den vorhandenen Mitarbeitern das Beste herausholen".

Außerdem setzen die Anbieter darauf, dass die Umstellung auf Bachelor und Master den Bedarf an Aufbauprogrammen erhöht. In Deutschland waren 2007 knapp 10.000 Studenten in einem weiterbildenden Masterstudiengang immatrikuliert. Die Nachfrage werde sich "mittelfristig verzehnfachen", schätzt Udo Thelen, Geschäftsführer der Deutschen Universität für Weiterbildung (DUW): Bachelorabsolventen merkten nach ein paar Jahren im Beruf, "dass es für die Abteilungsleiterhürde nicht reicht" – und schlössen noch einen Master an. Für sie soll die DUW, eine Kooperation der Freien Universität Berlin mit der Klett-Verlagsgruppe, ab Herbst 2009 gebührenpflichtige Studiengänge anbieten, "Bildungsmanagement" zum Beispiel oder einen Master für Pharmaexperten.

Auf dem Markt dominieren derzeit die Wirtschaftsfächer, an zweiter Stelle stehen Ingenieur- und EDV-Kurse. Neben den klassischen Disziplinen haben sich mittlerweile hoch spezialisierte Programme etabliert, zumeist in Kooperation mit Unternehmen. So bietet die Leibniz Universität Hannover den Studiengang "Kautschuktechnologie" oder die Fachhochschule Frankfurt einen Abschluss im "Luftverkehrsmanagement". Ebenso weit gespannt wie der Fächerkanon sind die Gebühren. An staatlichen Hochschulen kostet das Studium teils nur den Semesterbeitrag von knapp 200 Euro, die privaten Unis verlangen dagegen bis zu 62.000 Euro für einen dreijährigen Master.