Die Episode ist schon eine Weile her, doch Heiner Geißler bereitet sie wohl immer wieder Vergnügen. Wie er, als junger CDU-Generalsekretär im Jahre 1977 bei Ludwig Erhard vorsprach, um ihm die Gästeliste für den feierlichen Empfang vorzulegen, den die CDU zu dessen 80. Geburtstag ausrichten würde. Der alte Herr habe die Liste eine Weile lang wortlos studiert, dann seinen großen Montblanc-Füllfederhalter zur Hand genommen und ohne weitere Erklärung die Präsidiumsmitglieder des Bundesverbandes der Deutschen Industrie gestrichen. Geißler erzählte die Geschichte im Jahr 2004, als Kanzler Schröder seine Reform-Agenda durch Partei und Parlament kämpfte und CDU-Chefin Angela Merkel ihre liberale Erneuerungsbewegung in Gang gesetzt hatte. Dagegen führte Geißler seinen kapitalismuskritischen Ludwig Erhard ins Feld: Dem Urvater der sozialen Marktwirtschaft sei es um das Wohl der kleinen Leute gegangen, mit den großen Profiteuren habe er wenig im Sinn gehabt. Sein Wirtschaftsmodell sollte die deutsche Nachkriegsgesellschaft vor den Exzessen eines ungezügelten Kapitalismus schützen, statt sie ihnen auszuliefern.

Damals, im Reformrausch 2004, klang das ein wenig anachronistisch, heute wirkt es merkwürdig aktuell. Seitdem die Folgen eines deregulierten Finanzsystems die Weltwirtschaft unter Stress setzen, hat die zähmende Seite der sozialen Marktwirtschaft dramatisch an Respekt gewonnen. Keine Bundestagsdebatte zur Finanzmarktkrise vergeht, ohne dass "unser System" als Bollwerk gegen die Umtriebe des entfesselten angelsächsischen Kapitalismus gefeiert würde. Mit den Regeln der sozialen Marktwirtschaft hätte es die internationale Finanzkrise nicht gegeben – das ist die Botschaft, die auch im Leitantrag zum bevorstehenden CDU-Parteitag durchscheint.

Das ist neu: Die Union feiert die Regulierungen im deutschen Wirtschaftssystem, die während der Reformdebatte der zurückliegenden Jahre eher als Wettbewerbsnachteil firmiert hatten. Angesichts der Dynamik der globalisierten Ökonomie drohte damals der Rheinische Kapitalismus zum Auslaufmodell zu verkommen.

Dabei hatte sich auch die Reformerin Angela Merkel schon früh auf den Gründungsvater der sozialen Marktwirtschaft bezogen. Instinktiv spürte sie, dass ihr Erneuerungsansatz, der ja auch mit der volksparteilichen Behutsamkeit der Kohlschen CDU Schluss machen würde, nur im Bund mit Ludwig Erhard durchzusetzen war. So wurde der Begründer der alten zum Kronzeugen für eine "Neue" soziale Marktwirtschaft. Auf dem Leipziger Parteitag, im Dezember 2003 beschloss die CDU nicht einfach nur die beiden Radikalkuren des Gesundheits- und Steuersystems, darüber hinaus beschwor Angela Merkel Deutschlands "zweite Gründerjahre". Das Land, so die triste Diagnose, stecke "in seiner schwersten wirtschaftlichen Krise seit 1949". Merkels Anspruch einer marktwirtschaftlichen Erneuerung konnte sich mit Recht auf Erhard berufen. Denn seine Erfahrungen mit dem Egoismus der deutschen Industrielobby hatten seine marktoptimistische Sichtweise nie beeinträchtigt. Im Gegenteil, innerhalb eines staatlich garantierten Ordnungsrahmens galt ihm die frei Marktentfaltung als Garant wirtschaftlicher Prosperität und damit zugleich als Basis einer stabilen Sozialordnung. Dagegen reichte die antikapitalistische Stimmung im Nachkriegsdeutschland bis weit in die christdemokratische Sammlungsbewegung der Union. "Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden", lautete der berühmte Fanalsatz des Ahlener CDU-Programms von 1947. Doch erfolgreich war am Ende Erhard.

Fünf Jahrzehnte später zitierte ihn Merkel in Leipzig: "Es ist sehr viel leichter, jedem Einzelnen aus einem immer größer werdenden Kuchen ein größeres Stück zu gewähren, als einen Gewinn aus einer Auseinandersetzung um die Verteilung des Kuchens ziehen zu wollen." Wachstum war Erhards Credo, es wurde das Credo der Bundesrepublik. Die Erfolgsgeschichte der marktwirtschaftlichen Nachkriegsordnung machte die Union zur dominierenden politischen Kraft. Vom Nimbus der wirtschaftskompetenten Regierungspartei hat sie seit dem frühen Erfolg profitiert.

Gemäß der Erhardschen Erwartung entfaltete die ökonomische bald auch die soziale Dynamik des Rheinischen Kapitalismus. Die Arbeitslosigkeit wich der Vollbeschäftigung, die Einkommen stiegen, der Konsum explodierte. Und der wirtschaftliche Erfolg eröffnete ungeahnte materielle Spielräume. So kam es im Laufe der Zeit zu einer Art Konvergenz der Volksparteien. Wie die Sozialdemokratie unter dem Eindruck des Wirtschaftswunders ihre Vorbehalte gegen die Marktwirtschaft langsam aufgab, so bildete die Union ihrerseits sozialdemokratische Züge heraus. Erhard hatte grundsätzliche Bedenken gegenüber schuldenfinanzierter Politik und blieb skeptisch gegenüber staatlicher Umverteilung. Beides fiel dann der Konkurrenz der Volksparteien um die Gunst des Publikums zum Opfer.

Adenauer war im Hinblick auf Prinzipienfragen flexibel. Schon er, nicht erst Kohl brachte die Union auf den Weg einer sozialen Volkspartei. Die linke CDU der Arnolds, Katzers, Blüms und Geißlers wurde zum integralen Bestandteil der Union.