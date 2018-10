Je mehr die Manager börsennotierter Konzerne dem Denken in Quartalsintervallen anheimfielen, desto stärker leuchtete das Beispiel der Familienunternehmen. Sie sind nicht von der Gier ihrer Anleger getrieben, müssen sich nicht ständig behaupten gegen kritische Analysten und feindselige Finanzinvestoren. Hier sind die Kapitalisten noch selbst zuständig für die Geschicke der Firmen, und sie denken in Generationen, statt daran, wie sie den nächsten Bonus maximieren.

Nun stellt sich diese Wahrheit als keineswegs so absolut heraus, wie ihre Vertreter meinten. Der baden-württembergische Konzernherr Adolf Merckle hat sich finanziell verhoben, mit fragwürdigen Spekulationsgeschäften und teuren Beteiligungen. Das gefährdet die Stabilität der Unternehmensgruppe und damit Arbeitsplätze. Ebenso trägt die Schaeffler Gruppe schwer an der Übernahme des Autozulieferer-Riesen Continental – David hat zwar Goliath besiegt, sich aber dabei selbst verausgabt.

Oder das Beispiel BMW: Die Bayern hielten sich viel darauf zugute, einen langfristig denkenden Großaktionär zu haben: die Familie Quandt, der rund die Hälfte der Anteile gehören. Dem großen Konkurrenten Daimler fehlte diese Stütze, er musste stets mit der Gefahr einer feindlichen Übernahme leben. Doch all das brachte BMW keineswegs dazu, frühzeitig umweltverträgliche Autos zu entwickeln. Stattdessen trieb man in München den PS-Wahn bis zum Höhepunkt, ohne sich für die Zeit danach zu rüsten.

Familienfirmen werden in der Krise noch mehr schlechte Nachrichten liefern. Denn etliche von ihnen leben mit wenig eigenem Kapital, das überdies in der Krise schmilzt wie Schnee in der Sonne. Doch es wäre verrückt, deswegen nun wieder umzuschwenken und sie zu brandmarken. Besser, man besinnt sich einer anderen, nicht ganz so einfachen Wahrheit: Gute Unternehmen verausgaben sich nicht im Aufschwung, denn sie wissen, dass sie vorbauen müssen für schlechtere Zeiten. Sie versuchen gar nicht erst, noch den letzten Cent Gewinn auf Kosten einer langfristigen Sicherheit zu erzielen, und sie setzen auch nicht ohne Not alles auf eine Karte. Es wird immer gesagt, in der Krise erweise sich der gute Unternehmer. Tatsächlich erweist er sich mindestens ebenso sehr im Boom zuvor.

Besser also, man hört auf damit, Börsenkonzerne oder Familienfirmen zu Modellen zu stilisieren. Tatsächlich werden auf beiden Seiten manche Unternehmen hervorragend geführt und andere nicht – im Sinne eines langfristigen Ertrages für die Eigentümer und dadurch auch für die Mitarbeiter und die Kunden. Uwe Jean Heuser