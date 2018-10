Inhalt Seite 1 — 662 km mit aristipp Seite 2 Auf einer Seite lesen

Diesen Aristipp hat es wirklich gegeben – einen jungen Mann aus der damals blühenden nordafrikanischen Stadt Kyrene (andere wunderbare Leute kommen auch aus dieser Stadt, etwa Kallimachos, der große Bibliothekar von Alexandria, er soll 800 Bücher geschrieben haben, noch berühmter war er als Dichter, leider ist fast nichts erhalten, aber Catull hat eins seiner schönsten Werke damals, als man es noch hatte, ins Lateinische übersetzt, Die Locke der Berenike ; oder Eratosthenes, der Erfinder der wissenschaftlichen Geografie; den man natürlich nicht mit dem sehr viel späteren Aristainetos verwechseln darf, dem Verfasser sehr anmutiger Erotischer Briefe , oder auch mit Aristaios, dem großen Imker, dessen Bienen die schöne Eurydike so erschreckten, dass sie auf die Schlange trat, und noch viel weniger – es ist furchtbar, wie ähnlich diese alten Griechen alle geheißen haben, wie entsetzlich verwechselbar – mit Aristophanes, dem Komödienschreiber, dem Veräppler und Verarscher des Sokrates und einem guten Bekannten nun wieder unsres Aristipps): dieser Aristipp endlich, der im Alter von ungefähr zwanzig Jahren eine vieljährige Bildungsreise durch die damalige griechische Welt unternahm, lange Jahre im Bannkreis eben des Sokrates in Athen lebte, ebenso gern wie mit diesem aber auch eben mit Aristophanes verkehrte und später, erst in Athen noch, dann aber in seiner Heimatstadt Kyrene, eine eigene philosophische Werkstatt aufmachte.

Über diesen Aristipp und einige seiner Zeitgenossen hat unser Wieland seinen letzten großen Roman geschrieben, und zwar in Briefen, die erst der eben von Kyrene abgereiste Aristipp Freunden nach Haus schreibt, dann Freunden, die er auf seiner Reise findet; dann wieder schreiben diese Freunde ihm Briefe, dann schreiben einige dieser Freunde sich einander Briefe, und so weiter. 144 Briefe sind es schließlich, in vier Bänden damals, um 1800 herum; man hatte erwartet, Wieland würde weiterschreiben, er hatte den wunderbaren Stoff bei Weitem nicht ausgeschöpft, aber er tat es nicht und übersetzte stattdessen alle Briefe des unermüdlichen Briefschreibers Cicero, übrigens eines Bewunderers Aristipps und hierin einer Meinung mit Horaz. So oder so ähnlich wenigstens hängt das alles zusammen.

Und es ist nun ein großes Vergnügen, den ausgedehnten Reisen Aristipps auf dem Fahrrad zu folgen. Dieses Rad ist ein Stuben-, ein Standfahrrad, Ergometer auch genannt, ein Ding, das Zeit schafft, reine schöne Zeit, von außen sieht man ihm das gar nicht an. Ich setze mich morgens drauf, nach dem Frühstück, zu einem ärztlich empfohlenen Konditionstraining, 50 Minuten, auch wohl 60, bei 50 bis 70 Umdrehungen pro Minute, in einer virtuellen Ebene oder leicht bergauf, 100 bis 150 Watt. Und nun entsteht im Pedalieren die Zeit, reine schöne Zeit, zum Träumen, Sinnieren oder Musikhören – aber es gibt ja auch die vielen schönen Hörbücher, und eben eines der schönsten darunter ist Wielands Aristipp , unaufgeregt und fast im Konversationston von Jan Philipp Reemtsma gelesen, dem großen Kenner und Verehrer Wielands und sicher auch Aristipps, dem Wiederhersteller jenes Guts Oßmannstedt, auf dem Wieland das Buch schrieb – so oder so ähnlich hängt auch das hier zusammen.

Aus den vier Bänden sind jetzt 24 CDs geworden. Aristipp fährt übers Meer (und wir also mit ihm), in Korinth passiert’s ihm, dass er aus Versehen ein Frauenbadehaus betritt, eben als er die Tür aufmacht, entsteigt, wie damals Aphrodite, eine wunderschöne junge Frau nackt der Wanne, und ihre Bedienerinnen finden, es sei eine gute Strafe für den jungen Mann, nicht etwa gehen zu müssen, fortgejagt, sondern im Gegenteil nun zuschauen, unbewegt zuschauen zu müssen, wie die Schöne abfrottiert, gesalbt, angekleidet wird und so weiter (ein bisschen diese erotische Attitüde hatte Wieland immer schon an den Tag gelegt, wenn er schrieb, er war berühmt, bei manchen auch berüchtigt dafür). Dann muss er gehen, der junge Aristipp; er möchte die Schöne wiedersehn, es wird aber nichts draus (natürlich weiß der Leser, weiß ich auf dem Rad es besser, Wieland lässt so ein Mädchen nicht einfach verschwinden; außer am Ende vielleicht, das schon; aber das ist noch weit hin, 400, 500 Kilometer).

Drei Jahre später trifft Aristipp die schöne Lais in Ägina wieder, eine junge verwitwete Hetäre, noch schöner als damals im Bad, liebenswürdig, unnahbar. Sie erkennen sich natürlich, sie befreunden sich – irgendwas wie Liebe ist schon dabei, aber beide wollen frei sein. Aristipp erzählt seiner Freundin von Sokrates, und sie reist nach Athen. Kurz vor Athen steigt sie aus dem Wagen, geht ein wenig spazieren, sieht einen großen auffälligen Baum, schlendert hin und trifft dort, am Ufer und nah der Quelle eines Bachs, auf einer Rasenbank einen älteren und einen hübschen jungen Mann, beide in ein längeres Gespräch vertieft, über die Schönheit und die Liebe; sie hört ein Weilchen zu, dann geht sie zurück zum Wagen und fährt nach Athen hinein. Es ist merkwürdig, wie Lais, in einem Brief, in dem sie das schöne Erlebnis dem Aristipp erzählt, darauf beharrt, dass der Baum ein Ahorn ist, denn in Platos Phaidros ist er unstreitig eine Platane.

So geht das also. In Athen ist Lais dann viel mit Sokrates zusammen, sie lernt den schönen, arroganten Plato kennen. Dann wird Sokrates verurteilt und hingerichtet, und Plato, der nun endlich freie Hand hat, schreibt seine ersten Dialoge, viele folgen. Schließlich erscheint sein übermächtiger Dialog Politeia über den Staat. Aristipp (oder Wieland eben) misst die Länge dieses Buchs nicht direkt in Kilometern wie ich hier, aber doch immerhin in Stunden der darin wiedergegebenen Unterhaltungen, 16 seien’s gewesen, 16 Stunden, schreibt er.

Von seinen Freunden wird Aristipp nun, inzwischen zu einem eignen umrissenen philosophischen Standpunkt gelangt und also gut in der Lage dazu, gebeten, seine Meinung zu Platos großem Buch zu sagen. Leider (inzwischen, ebenso inzwischen – dieses Inzwischen ist es immer wieder, dieses Vergehn der Zeit, des Schönen auch) ist Lais untergegangen; sie hat sich doch einmal verliebt, in den allerunwürdigsten von allen ihren Verehrern (eine Nacht, nicht lang davor, hat sie einmal dem herrlich freien Diogenes geschenkt, das ist eine wunderschöne Arabeske in dieser Erzählung), in den unwürdigsten also, ist mit ihm weg, ihre Freunde nehmen an, sie habe sich selbst das ausgegangne Leben genommen. Und Aristipp beginnt nun also sein Referat und sein Räsonnement über Platos Politeia .