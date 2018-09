Inhalt Seite 1 — Schöne Welt, wo bist du? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ohne Proserpina, die vom klagenden Gesang des armen Orpheus derart berührt ist, dass sie ihren Mann Pluto um Milde in seinem Fall bittet, käme der Sänger nicht noch einmal an Eurydike heran. Doch mit Pluto freundlich zu rechten ist in Claudio Monteverdis Oper Orfeo eine heikle Mission, und es braucht mehr als Überzeugungskraft, nämlich eine bezirzende, aber auch wieder nicht zu liebdienerische Rede, um ihn zu gewinnen. Frei und geradeaus ist zu singen. Und genau das tut Bernarda Fink 1993 in einer zeitlos gültigen Interpretation durch den Dirigenten René Jacobs mit dem Concerto Vocale. Damals hat man erstmals aufgehorcht. Wer ist Bernarda Fink?

In Argentinien geboren, gewann sie, zunächst Sopranistin und ausgebildet am Teatro Colón, 1985 den ersten wichtigen Wettbewerb (Nuevas Voces Líricas) und zog wieder in jenes Europa, das ihre slowenischen Eltern, aufrechte Katholiken, nach dem Zweiten Weltkrieg wegen der kommunistischen Herrschaft verlassen hatten. Die kulturellen Wurzeln freilich wollten sie nie kappen. Im Hause Fink in Buenos Aires, so ist es verbürgt, sang der Vater Schubert-Lieder. Das Mädchen Bernarda tauchte frühzeitig ein in dessen Kosmos eines Unbehausten. Wie tief sie darin daheim ist, kann nun merken, wer hört, wie sich Bernarda Fink zum ersten Mal nach Einspielungen von Schumann- und Brahms-Liedern dessen Werken stellt. Es ist, bei aller Vorsicht vor Superlativen, so etwas wie die Gesangs-CD des Jahres daraus geworden.

"Keiner, der den Schmerz des Anderen, und keiner, der die Freude des Anderen versteht. Man glaubt immer zu einander zu gehen, und man geht immer nur neben einander. O Qual für den, der dieß erkennt!", heißt das düstere, hier nicht von ungefähr im Booklet vorgegebene Zitat Schuberts, mit dem der Hinterkopf ständig beschäftigt bleibt. Folgerichtig zum Verzeichnis der Sätze im Tagebuch am 27. März 1824 fragt das Eingangslied auf Schillers Fragment Die Götter Griechenlands sehnend: "Schöne Welt, wo bist du?" Bernarda Fink nun singt die a-Moll-Klage, als ob sie mit ihrer wunderbar gereiften Mezzosopranstimme über Schuberts dunklen Wassern schwebe. Unter ihr ist Gefahr, darüber zumindest ein Versprechen auf Rettung – durch die Kunst. Es folgt An die Musik, D 547, Jahre vorher entstanden, jetzt aber als Kommentar zur Katastrophe zu verstehen. Gerold Huber, bekannt als ständiger und immer fordernder Begleiter von Christian Gerhaher, reizt auf vielschichtige Weise die Dynamik der Akkordwiederholungen des Klaviers aus, während Bernarda Fink innerlich träumerisch, aber niemals sentimental (was das eigentliche Kunststück ist) zurückzukehren scheint zu Momenten ihrer frühesten Prägung: Man mag sich ruhig das Wohnzimmer in Buenos Aires vorstellen.