Heute: 24.11.2008

Ein Mann. Eine Frau. Irgendwo in Paris. Er Franzose, sie Deutsche, Angela, fern der Heimat. Welch eine Chance, welche Spannung. Alles scheint möglich für einen Moment, vieles hängt ab von dem Augenblick. Große Geschichten können so beginnen und große Enttäuschungen: nur mit Gesten, Andeutungen, einer Körperdrehung. Er lächelt, sie wartet ab. Ist das nicht der Modus dieser Wochen: Sarkozy handelt, Merkel zögert? Was wird er als Nächstes tun? Eine Zigarette anzünden und unsterblich lässig rauchen? Die französische Industrie verstaatlichen? Ein paar Flugzeugträger in Marsch setzen? Oder wird er auf dem Absatz seines hochpolierten Schuhs umkehren, hinaufeilen in Carla Brunis Stadtwohnung und die Kanzlerin draußen auf der Gasse stehen lassen, allein in Paris, allein in der Welt, umtost von den Stürmen der Finanzkrise? wfg

Foto: Yoan Valat/dpa