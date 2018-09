Inhalt Seite 1 — Die Geburt des Westens Seite 2 Auf einer Seite lesen

m 30. Januar 1943 forderte Hermann Göring – als Oberbefehlshaber der Luftwaffe, der seine großspurige Zusage einer Versorgung der in Stalingrad eingekesselten 6. Armee nicht einhalten konnte – in einer Rundfunkansprache von den dort eingeschlossenen Soldaten ein "heroisches Opfer" nach dem Vorbild des Königs Leonidas und seiner 300 Spartiaten bei den Thermopylen im Jahre 480 vor Christus. Die Spartaner hatten sich an diesem Pass in Mittelgriechenland abschlachten lassen, um den Vormarsch einer riesigen persischen Invasionsarmee zu verzögern.

Dieses Ereignis zählt zusammen mit dem folgenden Sieg einer griechischen Flotte unter Führung des Atheners Themistokles in der Bucht von Salamis und der Abwehr eines ersten persischen Angriffs durch die auf sich allein gestellten Athener bei Marathon zehn Jahre zuvor zu den großen Erinnerungen der europäischen Geschichte, die sich zum propagandistischen Missbrauch genauso wie zu geschichtsphilosophischen Reflexionen eignen. Für Hegel stellten die Perserkriege welthistorische Siege dar, für John Stuart Mill war die Schlacht von Marathon auch für die englische Geschichte wichtiger als diejenige von Hastings – wenn die Griechen und zumal die Athener mit ihrer einzigartigen Kultur und ihrer Demokratie dem Ansturm des orientalischen Despotismus nicht widerstanden hätten, hätte es "den Westen" nie gegeben.

Tom Holland, erfolgreicher britischer Belletristik-, Sachbuch- und Fernsehautor, nimmt in seiner Einleitung solche Stimmen auf und aktualisiert sie noch – vom antiken clash of civilizations sind wir dann bald bei Osama bin Laden, der den Westen einer Herrschaft unterwerfen will, der er vor 2500 Jahren knapp entgangen ist.

Wer nun eine Darstellung erwartet, für die der historische Stoff nur als Vorwand für einen Aufruf zur Verteidigung der westlichen Zivilisation gegen den Islam oder speziell die Iraner dient, sieht sich angenehm enttäuscht. Holland, der sich mit den antiken Quellen und der modernen Forschung bestens vertraut gemacht hat, verzichtet weitgehend auf solche Assoziationen, oder er setzt sie gelegentlich in unerwarteter Form ein, indem er Athen und Sparta wegen der Ermordung persischer Gesandter 491 vor Christus als "Schurkenstaaten" aus Sicht der Perser charakterisiert. Bevor er eine Beschreibung der Kriegsabläufe gibt, werden nicht nur Athen mit seiner sich entwickelnden Demokratie und Sparta mit seiner Kriegergesellschaft vorgestellt, sondern ebenso das Perserreich, das Selbstverständnis seiner Herrscher, ihre Methoden der Eroberung wie der anschließenden Integration unterschiedlicher Völkerschaften und Kulturen.

Die Kriegsgeschichte erschöpft sich nicht in faszinierenden Schlachtenbeschreibungen. Auch das komplizierte Spiel mit gezielten Desinformationen und die Fragilität des griechischen Bündnisses – wegen der Rivalität der Einzelstaaten wie der Militärführer und der potenziellen Anfälligkeit für persische Gold- und Friedensangebote – werden herausgestellt. Diese spannend und kompetent erzählte Geschichte bedarf keiner vordergründigen Aktualisierungen.

