wei Jahrzehnte nach seinem Ende ist der Kalte Krieg eine Angelegenheit der Historiker. Viele Archive sind zugänglich geworden, eine Reihe von Zeitzeugen kann noch befragt werden, und mit dem Abstand, den wir inzwischen zur Epoche der nuklearen Konfrontation haben, lassen sich auch die Forschungsfragen mit der wünschenswerten Gelassenheit formulieren. Das am Hamburger Institut für Sozialforschung angesiedelte Projekt zur Untersuchung des Kalten Krieges hat nun den zweiten Band vorgelegt. Befasste sich der vor zwei Jahren erschienene erste mit den "heißen Kriegen" dieser Ära, so geht es nun um "Krisen", um Konflikte also, in denen die Welt am Rande einer nuklearen Konfrontation stand. Ist es wegen der nuklearen Rüstung beider Seiten nicht zum Krieg gekommen, oder haben wir einfach nur Glück gehabt?

Mit abschließender Sicherheit lassen sich diese Fragen wohl kaum beantworten. Aber eine Antwort darauf hätten wir doch schon gern, und das keineswegs nur aus dem Grunde, dass wir uns der zurückliegenden Geschichte vergewissern wollen, sondern vor allem deswegen, weil wir lernen wollen und lernen müssen, wie die Handlungslogiken beider Seiten funktionierten. Denn es ist nicht auszuschließen, dass sich die Konstellationen eines nuklearen Patt wiederholen, nicht unbedingt im globalen Maßstab, aber doch in regionalen Dimensionen.

Vom Koreakrieg über die Kubakrise und den Jom-Kippur-Krieg bis zur Angola/Namibia-Krise von 1988 haben die Hamburger Forscher Analysen zusammengestellt, in denen das Spiel mit den nuklearen Optionen in den Handlungsstrategien beider Supermächte beschrieben wird. Dabei geht es nicht um den Verlauf des Korea- oder des Jom-Kippur-Krieges selbst; beide Kriege sind im ersten Band behandelt worden. Vielmehr geht es um die nukleare Drohkomponente der Supermächte, die dabei ins Spiel kam und den Krieg entweder zu beenden zwang oder aber an den Rand einer unkontrollierbaren Eskalation brachte.

Zum Untersuchungsfeld gehören weiterhin die diversen Berlinkrisen, die Volksaufstände im Herrschaftsbereich der Sowjetunion, aber auch die sowjetisch-chinesischen Krisen von 1966 bis 1969. Es ist klar, dass bei einer solchen Fülle ungleichartiger Krisen kein einheitliches Bild entstehen kann: In einigen Fällen haben Krisenkommunikation und Krisenmanagement gut funktioniert, in anderen weniger, und zumindest im Fall der Kubakrise war eine gehörige Portion Glück im Spiel, dass es nicht zum Einsatz von Atomwaffen kam.

Nicht zu unterschätzen ist dabei fast immer die Rolle, die kleine Dritte im Gegeneinander der beiden Supermächte spielten – im Falle der Kubakrise Fidel Castro, der im Nachhinein erklärte, dass er die Nuklearsprengköpfe eingesetzt hätte, wenn er über sie hätte verfügen können, und der es der sowjetischen Führung als eine verhängnisvolle Schwäche auslegte, dass sie unter dem Eindruck des amerikanischen Ultimatums nachgegeben hatte. Die irritierende Rolle eines Dritten wird in den einzelnen Beiträgen immer wieder sorgfältig analysiert, und allein damit unterscheidet sich der Band vom Großteil der Analysen zur Nuklearstrategie. Die nämlich analysieren die Optionen zweier reziprok-symmetrischer Akteure, wobei sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass derjenige, der für die Gegenseite unberechenbarer ist als die für ihn, das Spiel wahrscheinlich gewinnt – immer vorausgesetzt, dass es nicht zum Einsatz der Atomwaffen kommt, sondern nur damit gedroht wird.

In der Nixon-Ära hat sich daraus die Madman-Doktrin entwickelt, die Unberechenbarkeit zum Schlüssel des Erfolgs erhob. Aber das waren leidlich überschaubare Verhältnisse, bei denen unterm Strich zwei Akteure im Spiel waren, die einander gut kannten, weil sie sich permanent beobachteten, ausspionierten, analysierten. Sobald jedoch Dritte ins Spiel kamen, die eigene Interessen verfolgten, gerieten die wohltarierten Eskalations- und Moderationsmechanismen aus dem Takt. Mit einem Schlag stand die Welt dann am Rande des Atomkriegs.