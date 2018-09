Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ist ein Verband von 38 verschiedenen Branchenverbänden. Eine Hauptaufgabe seines Präsidenten (Foto: Amtsinhaber Jürgen Thumann ) ist es, die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen. Unter den Mitgliedsverbänden sind große und wichtige wie der Verband der Automobilindustrie , der Verband der Chemischen Industrie und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau sowie weniger bedeutende Organisationen wie die Arbeitsgemeinschaft Keramische Industrie , der Verband der Deutschen Automatenindustrie oder die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker .

Der BDI vertritt mehr als 100000 Unternehmen mit über acht Millionen Mitarbeitern . Er will die "Stimme der Industrie" sein und deren Interessen in der Politik durchsetzen. Der BDI hat rund 150 Mitarbeiter . Die Geschäfte führt der frühere bayerische Umweltminister Werner Schnappauf . Seit mehreren Jahren wird darüber diskutiert, den Industriedachverband mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zusammenzuschließen, an deren Spitze derzeit Dieter Hundt steht. Doch Thumann konnte sich mit dem Fusionsplan in den eigenen Reihen nicht durchsetzen. Die beiden Spitzenverbände sitzen aber in Berlin schon heute gemeinsam im Haus der Deutschen Wirtschaft (Foto). jun