Gefragt in einem Interview kurz vor seinem Tod, was ihn eigentlich veranlasse zu schreiben, antwortete Roland Barthes: "Das Schreiben ist ein Verfahren der Fortpflanzung. Es stellt ganz einfach eine Art und Weise dar, das Gefühl des Todes und der allumfassenden Vernichtung zu bekämpfen und zu bezwingen. Man mag sich vorstellen, dass man so etwas wie Samen ausstreut und folglich in den allgemeinen Kreislauf der Samen eintritt."

Gewiss kein neuer Gedanke, aber fein formuliert, dass man beständig Stimmen aufnimmt, Gesprächsfetzen, tagsüber in der Tram, in einer dunklen Kneipe, vor dem Fernseher, und noch im Ohr hat das Geflüster zwischen Laken. Dass man beständig Informationen aufnimmt aus anderen, zahllosen Büchern, die man liest. Dass man sich hinsetzt schließlich und Neues fabriziert, doch nur aus Altem, bereits Gehörtem.

Das Schreiben ist eine Allegorie der Zeugung, der Schreibtisch ihr Ort. Der Schreibtisch, der so gerne, vermutlich da so Anrüchiges auf ihm sich ereignet, gerne peinlich aufgeräumt anderen präsentiert wird, dieses frisch bespannte Bett vor jedem Gedanken und Zeichen. John le Carré, der Meister des Spionageromans, sagt, er schreibe nur mit der Hand, eine Schreibmaschine oder einen Computer benutze er nie. Unmittelbarer, kraftvoller fänden die Worte das Papier. Seine Frau Jane tippe dann alles ab.

Seit 40 Jahren lebt John le Carré die meiste Zeit über in Cornwall im Südwesten Großbritanniens. Zurückgezogen auf seinem Landsitz. Ein feuchter Sandweg führt vom Haus zur Steilküste. Hier endet der Atlantik. Doch, doch, klar, das ist mystisch überladen, und ja, herrje, es ist großer Kitsch. Der alte Mann, das Meer, die Brandung, die Geburt eines Romans und ab und an das Kreischen der Möwen, die Schafe auf saftig grünen Weiden… Ach, nur weg mit der notorischen Ironie und Brechung, die sich hier hereinschleicht. Warum nur muss alles ins Lächerliche gezerrt werden, um klug zu wirken? Wir wollen uns John le Carré als glücklichen Menschen denken. Den einen Ellbogen stützt er beim Schreiben auf ein kleines blaues Kissen, das von einigen verkürzten Horaz-Zitaten aus der Ars Poetica geziert wird. Mit denen, die weinen, brechen wir in Tränen aus. Mit den Lächelnden erscheinen unsere Gesichter im Lächeln. Adam Soboczynski

So. Die nächste Ausgabe von ZeitLiteratur erscheint zur Leipziger Buchmesse am 12. März 2009

Foto: Nik Strangelove für ZEIT Literatur