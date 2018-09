Scrabble als PDF "

Großen Sport gab es beim ZEIT- Scrabbleturnier nicht nur im Finale zu bestaunen. Die heutige Spielsituation stammt aus einer Vorrundenpartie zwischen Ulrike Aka, Doris Methner und Marie-Luce Eröd. Letztere hatte von Anfang an die Seuche: Zweimal musste sie tauschen, ihr bestdotierter Zug MÖWE brachte gerade 38 Punkte. Bei Doris Methner hingegen lief es von Anfang an rund. Sie begann mit BEMANNT und ließ zwei Runden später GRÄSERN folgen, was sie weit nach vorn katapultierte. An dem schönen Mauerwerk oben links waren dann alle drei Damen beteiligt. Marie-Luce Eröds GIRO hatte schon Klasse, mit HOSE "melkte" Ulrike Aka die Vorlage anschließend meisterlich. Und es gelang der Titelträgerin des Jahres 2001 tatsächlich, Doris Methner mit dem letzten Zug – trotz 60 Punkten Rückstand – abzufangen. Welches Wort brachte Ulrike Aka den Sieg?

Lösung aus Nr. 48:

15 Punkte mehr als die GEBURTEN auf 14B–14I hätte GRUBBEND auf A1–A8 gebracht. Zu den 39 (13x3) Punkten, die sich aus den Buchstabenwerten ergaben, kamen noch die 50 von der Bonusprämie.

