Eine sehr welthaltige, um nicht zu sagen world- haltige Stadt ist Dresden. Da gibt es, Baujahr 1996, sogar ein richtiges World Trade Center, es wirbt auf seiner Website mit "insgesamt 28 Hochgeschwindigkeits- aufzügen".

Die ersehnte Internationalität braucht eben den Superlativ. In den vergangenen beiden Wochen konnte Dresden seinen Hang zur Zahl ausleben wie kaum je. Die Stadt beherbergte die größte Schacholympiade aller Zeiten: 1325 Spielerinnen und Spieler aus 148 Ländern trugen an 11 Spieltagen jeweils 520 Wettkampfpartien aus. 220 Großmeister und 131 Internationale Meister waren am Start, mehr Schachkraft gab es nie unter einem Dach. 13.000 Zuschauer kamen ins Kongresszentrum, 52 Millionen sahen draußen in der Welt übers Internet zu.

Das Dresdner Rathaus erhob seine Eingangshalle gar zur "World of Chess". Das waren Festzelttische und -bänke zwischen wappengeschmückten Säulen. Hier sollten Schachsportler, Betreuer und Schlachtenbummler nach jeder Runde ungezwungen zusammenfinden. Hier konnte man Bier trinken und Schmalzbrote essen, bis man ganz matt war.

Dazu liefen Gesprächsrunden nach Art der Fernsehtalkshows; so wurden eines Abends zum Beispiel erfolgreiche deutsche Nachwuchsspieler vorgestellt. Sie sollten Autogramme geben und aus ihrem Turnierleben erzählen. Entweder aber gab es nichts zu erzählen, oder sie hatten keine Lust dazu. Es war wohl noch die Pubertät in ihnen. Jedes Wort ließen sie sich aus der Schachnase ziehen.

"Was hörst du denn so für Musik?", machte der Moderator einen letzten Versuch bei einem Jungmeister, dessen Name in der allgemeinen Unruhe unterging.

"Unterschiedlich", sagte der. Und aus.

"Na, du bist ja ein toller Antworter", fasste der Showmaster das Gespräch aus seiner Sicht zusammen.