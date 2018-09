Mein liebstes Skigebiet ist eindeutig das vor meiner Haustür, nämlich Flachau. Ich kenne kaum ein anderes, das ähnlich schneesicher ist. Die Pisten sind vielfältig und die Lifte auf dem neuesten Stand der Technik. Meine liebste Abfahrt ist natürlich die Weltcupstrecke, die nach mir benannt wurde. Sie bietet mir nach wie vor ideale Trainingsbedingungen.

Was ich an Flachau liebe, sind die Berge. Ich kann nur jedem empfehlen, an der Station des Space Jet 3 eine Pause zu machen. Das Panorama ist herrlich, man fühlt sich wie eingebettet ins Tennengebirge, das Hagengebirge und den Dachstein. Oft sieht man bis nach Zell am See.

Zum Essen gehe ich gerne in die Brennhütte, die Kasnockn kann ich wärmstens empfehlen, sie sind weltbekannt. Hoch her geht es beim Après-Ski im Hofstadl. Und im Dampfkessel wird Livemusik gespielt.

www.flachau.com, www.hofstadl.at, www.dampfkessel.at