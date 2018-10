Inhalt Seite 1 — So viel Geld muss sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn die Regierung nicht mehr weiterweiß, gründet sie ’nen Arbeitskreis. Als würden in der Großen Koalition nicht schon sämtliche Positionen zur Wirtschaftskrise vertreten, setzt Angela Merkel auf eine Reihe von Gipfeltreffen mit allem, was die deutsche Konsensgesellschaft aufzubieten hat. Die Tarifpartner reden jetzt mit, die Spitzenforscher, sogar die Banker, denen wir die ganze Misere verdanken.

Das signalisiert den Bürgern, dass die Regierung nicht weiß, was sie will – oder was sie vor dem Wahljahr wollen soll. Treibt Deutschland ohne Gegenwehr in die Rezession, sind Wohlstand und Jobs vieler Bürger bedroht. Ein Pakt gegen betriebsbedingte Kündigungen allein, wie er am Sonntag in Berlin zur Sprache kam, könnte das nicht verhindern. Der schützte zwar feste Angestellte in Konzernen, nicht aber die Zeitarbeiter und befristet Beschäftigten, nicht Selbstständige und Mitarbeiter kleiner, konkursgefährdeter Firmen.

Mehr als die Hälfte der Deutschen sagten gerade, die Berliner Aussagen machten ihnen eher Angst als Mut. Bloß, darf man das der Großen Koalition zum Vorwurf machen? Schließlich gibt es einen Berufsstand, der noch weniger zu wissen scheint als die Politiker. Und das sind die Ökonomen. Ihre Rechenmodelle versagen, weil die Krise die bis dato gültigen Bewegungsgesetze der Volkswirtschaft außer Kraft setzt, nach der Lehman-Pleite sogar über Nacht. Regelmäßig werden die Prognosen der Fachleute ad absurdum geführt. Manche Forscher erwarten nur eine harte, aber kurze Krise, andere ein jahrelanges Siechtum, und beide Seiten haben plausible Argumente.

"Ich weiß, dass ich nichts weiß." Bei den alten Griechen war das noch ein Ausweis tiefer Einsicht, bei den heutigen Ökonomen ist es ein Lernerlebnis, das zu einer gewissen Demut bei der Vorhersage und der Verschreibung von Krisenrezepten führen sollte. Und doch ist es nicht so, dass wir nichts über die gegenwärtige Krise gelernt hätten. Vielmehr ist klar, dass sie sich extrem schnell entwickelt, alle Erdteile in Mitleidenschaft zieht – und sich bislang mehrfach zum Schlechteren gewendet hat.

Wer dachte, die Bankenkrise sei überstanden gewesen, als die großen Nationen ihre Rettungsschirme aufspannten, muss heute ernüchtert sein. Zwar sind seither keine großen Institute mehr zusammengebrochen, aber die Entwicklung spitzt sich trotzdem zu. So musste der US-Finanzminister das Rettungspaket seines Landes umwidmen. Wollte Henry Paulson für die 700 Milliarden Dollar zunächst vor allem Schrottpapiere aufkaufen, musste er einsehen: Den Banken geht es so schlecht, dass sie das Geld erst einmal als Einlagen und Garantien brauchen. Die US-Notenbank kauft derweil selbst Immobilienpapiere auf, damit die Zinsen sinken. Das ist de facto nichts anderes, als außerhalb des normalen Rahmens Geld zu drucken – ein Zeichen höchster ökonomischer Not.

Auch in Deutschland kehrt das Finanzdrama zurück. Dem Rettungsplan der Bundesregierung zum Trotz hat sich das so wichtige Kreditgeschäft zwischen den Banken nicht belebt. Die zweite Runde der Finanzkrise steht bevor, weil in der jetzigen Rezession vielen Unternehmen der Absatz wegbricht, manche deshalb ihre Kredite nicht bedienen können und daher die Banken neue Zahlungsausfälle zu beklagen haben. Der doppelte Schrecken von Finanzkrach und realwirtschaftlichem Abschwung könnte sich noch verstärken.

Könnte. Deutschland geht anders in diese Krise als die meisten Industrieländer. Ohne Immobilienblase, die uns um die Ohren flöge. Mit einem Export- und Kapitalüberschuss dem Rest der Welt gegenüber, der uns weitgehend unabhängig macht von ausländischem Kredit. Und mit Bürgern, die kaum etwas mehr fürchten als hohe Staatsschulden und eine galoppierende Inflation. Wir sind nicht Großbritannien, nicht Frankreich, da hat Peer Steinbrück schon recht. Doch das gilt nicht bloß im Guten, sondern auch im Schlechten, denn ein globaler Abschwung bedroht den Wohlstand des Exportweltmeisters Deutschland besonders stark.