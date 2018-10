Nun, nachdem die Ergebnisse des Timss 07, einer Art Pisa-Leistungstest für Volksschüler, veröffentlicht worden sind, ergibt sich für Österreich gar kein so schlechtes Bild. Immerhin landeten die heimischen Tafelklassler in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften souverän vor jenen aus El Salvador oder Qatar, aus Ländern also, deren blühenden Bildungssystemen weltweit Anerkennung gezollt wird. Erhard Busek, einst bunter Vogel und nebenberuflich Wissenschaftsminister, meinte allerdings, es herrsche noch etwas Nachholbedarf. Seiner Ansicht nach seien die "Alt-68er" unter den Pädagogen schuld an der Misere. Diese vernachlässigten das Leistungsdenken und bevorzugten stattdessen soziale Nestwärme. Man könnte einwenden, für die Bildungspolitik der ÖVP sei in den vergangenen Jahren beides nicht von Belang gewesen. Das wäre allerdings kaum hilfreich. Schließlich macht Busek auch klar, dass die Verantwortung auf die Politik abgeschoben werden dürfe. Wie wahr! Gern erinnert man sich in diesem Zusammenhang an das Rechenbeispiel einer ÖVP-Bildungsministerin, die früher selbst Volksschullehrerin war: "Wenn man eine Klasse von 27 Schülern halbiert, so bleiben immer noch zwei Klassen mit etwa 15 Schülern." Nun versteht man plötzlich den tiefen Sinn von Buseks Worten. Politiker, die mit einem derartigen Bildungshorizont ausgestattet sind, können Verantwortung gar nicht übernehmen. Es wäre dies unzweifelhaft die Konsequenz, die nach einem Pisa-Test unter Politikern gezogen werden müsste.