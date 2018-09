Schlimme Neuigkeiten prasseln über die Finanzticker in die Welt der Anlageberater, das Massaker an den Börsen geht munter weiter. Der Unterschied zur Weltwirtschaftskrise von 1929 bestehe vor allem darin, witzeln bereits einige Milliardenjongleure, dass Verzweifelte heute die Fenster ihrer Wolkenkratzerbüros nicht mehr von Hand öffnen könnten.

Das Büro des Wiener Asset Managers Leopold Seiler befindet sich lediglich im ersten Stock eines herrschaftlichen Altbaus in der Innenstadt. Auf geringe Fallhöhe hat der knapp zwei Meter große Vermögensverwalter stets Wert gelegt. Mit seinen 39 Jahren ist er bereits ein alter Hase, gut zwanzig Jahre im Geschäft. Auch er hantiert routiniert mit Milliarden. Aber er behauptet: "Das, was jetzt geschieht, ist das Beste, was uns passieren konnte." Kein Witz. Das erzählt Seiler auch feinen Privatbankiers in Hamburg, Investoren in München oder, am Freitag der vergangenen Woche, den Redakteuren der Financial Times in London.

Der Mann steht unter Strom. Er schüttelt seine fact sheets buchstäblich aus dem Ärmel. Wenn dann seine Arme einmal kurz zur Ruhe kommen und das Anlegerenglisch verstummt, tippt er flink auf der Tastatur seines Laptops herum, und immer neue Zahlenkolonnen und Charts blitzen auf dem Bildschirm auf. Die Linien auf den Diagrammen streben beständig nach oben. Sie sind aktuell. Sie veranschaulichen jährliche Renditen von 5,5 bis 5,8 Prozent – in Zeiten, in denen sonst fast überall ein fettes Minus steht.

Der Fonds mit der beachtlichen Performance nennt sich Dual Return. 78,6 veranlagte Euromillionen stecken in ihm. Seiler hat ihn vor zweieinhalb Jahren gegründet und leitet ihn. Der Name ist Programm, denn der quecksilbrige Börsenjobber will nicht lediglich Geld verdienen, er ist von einer Mission beseelt: Er will dem Kapitalismus zu einem menschlichen Antlitz verhelfen. Dual Return beantworte ein Paradoxon, sagt Seiler: "Kann ich ein Kapitalist sein, ohne ein Arschloch sein zu müssen?"

Die Lösung findet sich bei 195.000 Kleinkrediten an Mikrounternehmer in jenen Ländern, die auf einer der Finanzwelt abgewandten Seite des Globus liegen. Der Fonds steckt sein Geld in ausgewählte Mikrofinanzorganisationen, die im Profijargon MFIs heißen und kleine Beträge über eine durchschnittliche Zeitspanne von 18 Monaten an mittellose, aber vertrauenerweckende Bauern, Handwerker oder Händler verleihen. Die investieren dann dieses Geld in unternehmerische Projekte mit guter Zukunftsperspektive und erwirtschaften dadurch in aller Regel genügend Gewinn, um ihre Schulden abzustottern. Dieses frühkapitalistische Funktionsprinzip hat mit der Welt, in der Seiler üblicherweise seine Investments tätigt, so viel zu tun wie das Urchristentum mit einem Kollegium vatikanischer Kurienkardinäle.

Das System der Mikrokredite ist nicht neu – 2006 wurde der Wirtschaftswissenschafter Muhammad Yunus aus Bangladesch dafür mit den Friedensnobelpreis ausgezeichnet – und seit Jahren stabil. Die Ausfallrate bei dieser Art von Finanzgeschäft pendelt zwischen 0 und 0,5 Prozent. Das Risiko für den Investor ist atomisiert. Nur auf den ersten Blick scheinen Mikrokredite mit den berüchtigten Subprime Loans an Kunden von marginaler Bonität verwandt zu sein. Sie werden nie für Konsumbedürfnisse vergeben, sondern ausschließlich zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, und oft ist es eine Solidargemeinschaft, die dafür haftet. Ein Heer von Kundenbetreuern kümmert sich um die Mikrokreditnehmer. Meist knattern diese Banker der Armen auf Mopeds durchs Land und statten ihrer Kundschaft wöchentlich einen Besuch ab. Dann kassieren sie aber nicht nur Zinsen und Rückzahlungsraten. Sie können auch defekte Maschinen reparieren und wissen, wie es weitergehen könnte, wenn einmal der Fortgang der Geschäfte schleppend vorankommen sollte. Ihr Bonus wird erst fällig, wenn ein Kreditnehmer seine Schulden vollständig beglichen hat.

Dem Beuteschema des Kapitalismus entgehen 60 Prozent der Opfer