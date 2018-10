Wien um 1900, fast alles in der Metropole ist Kunst. Ein junger Mann, Kupferstecher und Maler, wird nebenbei Amateurfotograf, vor allem Direktor der Akademie für Bildende Künste. Die Fotos dieses Ferdinand Schmutzer (1870–1928) geraten in Vergessenheit, erst hundert Jahre später werden sie öffentlich (Regina Anzenberger/Uwe Schögl: Ferdinand Schmutzer, Das fotografische Werk 1894–1928, Verlag Moser, München 2008, 224 S., 79,– €). Porträts von Albert Einstein, Pablo Casals oder Sigmund Freud gehören in dieses selbstbewusste und doch handwerklich uneitle Werk, Bildnisse der eigenen Frau, der Kinder, Reisefotografien, Aufnahmen des Jahrhundertwende-Milieus (links Szene eines Gartenfests in der Villa Karl Wittgenstein, 1903), Dokumente der Armut. "Erst jetzt", sagt Freud über Schmutzers Radierung seines Porträts, fühle er sich "aufbewahrt für die Nachwelt".