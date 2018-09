Was ist das Neue an der Unternehmergesellschaft?

Für die klassische GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) braucht man mindestens 25000 Euro Stammkapital – die Unternehmergesellschaft (UG) kann schon mit einem einzigen Euro starten. Trotzdem ist sie haftungsbeschränkt, weshalb sie auch Mini-GmbH genannt wird. Für das fehlende Stammkapital müssen Rücklagen gebildet werden. Später kann die UG dann in eine GmbH umgewandelt werden.

Was sind die Vorteile gegenüber der "Limited"?

Vor der GmbH-Reform vom 1. November sind viele Gründer auf die englische Gesellschaftsform "Limited" ausgewichen, wenn sie mit wenig Geld ihre Firma schnell an den Start bringen wollten. Die Gründung in Großbritannien wurde meist über Internetagenturen vermittelt, wobei man leicht an unseriöse Angebote geraten konnte. Hinzu kommt, dass eine Limited am Jahresende sowohl eine Bilanzierung nach deutschem als auch eine nach britischem Recht vorlegen muss. Da es nun eine im deutschen Recht verankerte Alternative gibt, rechnen Experten mit einem deutlichen Rückgang von Limited-Gründungen hierzulande.

Was bedeutet die Haftungsbeschränkung?

Daran erkennen Geschäftspartner, dass die Firma im Fall der Insolvenz oder bei Schadensersatzansprüchen lediglich in der Höhe ihres Gesellschaftskapitals haftet. Wie bei der GmbH müssen die Gesellschafter also nicht mit ihrem persönlichen Vermögen für die Firma geradestehen. Als Risiko trägt jeder nur die eigene Investition in die gemeinsame Firma.

Hat eine beschränkte Haftung Nachteile?