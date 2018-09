Nicole Garcia: Place Vendôme

Leider ist sie nicht nur in guten Filmen zu sehen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Catherine Deneuve dabei zuzuschauen, wie sie mittelmäßigen Filmen beeindruckende Deneuve-Studien abringt. In Place Vendôme spielt sie die Frau eines Pariser Juweliers. Nach dem Selbstmord ihres Ehemannes erfährt Marianne von dessen Affäre mit einer zwanzig Jahre jüngeren Frau. Zudem muss sie um ihre geschäftliche Existenz und um ihr von der Mafia bedrohtes Leben bangen. Deneuve macht aus diesem Plot das Drama einer alternden Frau, die sich selbst neu zusammensetzt. Man muss sich anschauen, wie sie mit unnahbarem Gesicht im hellen Trenchcoat über die Place Vendôme schreitet. Und wie ihre zitternde Hand, ein leichter Hang zum Alkohol und ein mit schöner Selbstironie gespielter Schluckauf für kleine Sprünge in der Façon sorgen. Anke Leweke

