Lieber Helmut Schmidt, als ich im vergangenen Jahr versucht habe, in einem kleinen Buch meine großen Gefühle für Herbert niederzuschreiben, da habe ich mich auch mit Freude und ein wenig Wehmut an die Stunden erinnert, die wir gemeinsam verbracht haben – an die Stunden in Anif, als wir leidenschaftlich diskutierend beisammensaßen, die Stunden in Saint-Tropez, als Sie und Herbert mit so viel Passion segelten. Im Grunde genommen hatten sie beide sehr ähnliche Berufe. Sie haben als Staatsmann ein ganzes Volk geleitet. So gut wie kaum einer vor Ihnen und sicher keiner nach Ihnen. Herbert hat ein Orchester von über hundert Musikern geleitet. Sie haben beide in Ihren Disziplinen großen Erfolg gehabt, mussten aber auch Kritik einstecken, die Sie jedoch nicht von Ihrem Weg abbringen konnte.

Endlich habe ich Gelegenheit, mich für Ihre Gedanken zu bedanken, die Sie zu Herbert in dem wunderbaren Film von Robert Dornhelm Die Schönheit, wie ich sie sehe geäußert haben. Einmal sagen Sie darin lachend: "Er war ein Ausbund an Disziplin, beinahe ekelhaft." Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie dabei ein wenig an sich selbst gedacht haben und deswegen lächeln mussten? Im Grunde genommen waren sie Brüder im Geiste.

Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit und die Energie, weiterzuarbeiten. An Ihren Büchern, an Ihrer Zeitung, an Ihren Fernsehauftritten, die ich immer mit Spannung verfolge. Umarmen Sie Ihre liebe Frau Loki von mir, und seien Sie umarmt von mir in Bewunderung und Liebe.

Eliette von Karajan, Witwe von Herbert von Karajan, Stifterin des Eliette von Karajan Kulturfonds

Mir imponiert Helmut Schmidt immer mehr, je älter ich selbst werde. Ich schätze seine republikanische Gesinnung, seine Weltoffenheit, seinen Sinn "fürs Machbare", verbunden mit Zuverlässigkeit, Augenmaß und Pflichtgefühl. Es ist kein Geheimnis: Für mich war Helmut Schmidt ausschlaggebender Grund, in die SPD einzutreten. Später, in meiner Juso-Zeit, habe ich gelegentlich versucht, die argumentative Klinge mit ihm zu kreuzen; ich kann unumwunden einräumen, dass ich dabei in der Regel unterlag. Während meiner Amtszeit als Bundeskanzler war Helmut Schmidt mir ein wichtiger Ratgeber – etwa in den Tagen nach dem 11. September 2001 und bei der für mich so schwierigen Entscheidung, den Einsatz der Bundeswehr im Kampf gegen den Terror mit der Vertrauensfrage im Bundestag zu verbinden. Aber auch in den schweren Monaten, als Deutschland sich dem Krieg im Irak verweigerte. Ebenso hat er mein Handeln in der Wirtschafts- und Finanzpolitik beeinflusst. Denn Helmut Schmidt hat bereits in den siebziger Jahren die Weichen gestellt, unser Land auf die internationalen Herausforderungen vorzubereiten. Er hat in globalen politischen Kategorien gedacht, als noch niemand von "Globalisierung" sprach. Vieles davon ist in der deutschen Politik nach 1982 wieder verloren gegangen. Aber ich freue mich, dass seine ständige Mahnung, die Herausforderungen der Globalisierung und der demografischen Entwicklung sehr ernst zu nehmen, von denen, die heute politische Verantwortung tragen, gehört wird.

Gerhard Schröder, Bundeskanzler a.D.

Helmut Schmidt feiert seinen 90. Geburtstag. Gelegenheit, ihm zu gratulieren, sich seiner historischen Größe zu erinnern und ihm zu danken. In seinem neuesten Buch Außer Dienst: Eine Bilanz schreibt er: "Heute kommt es entscheidend auf die Tugenden an (…), es gibt zu wenige herausragende Vorbilder." Wie recht er hat. Er war, ist und bleibt ein Vorbild als Staatsmann, als Mensch und als Bürger.