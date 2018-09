Auf den Willen kommt es an, sagt der Künstler. Und tüchtig üben muss man, möglichst in den Morgenstunden vor Sonnenaufgang. Doch dann sei es nicht weiter schwierig, dann könne auch der Mensch ohne Weiteres abheben und fliegen wie ein Vogel. Alles nur eine Frage der richtigen Technik, sagt der Künstler, und damit wir ihm auch glauben, hat er einen kleinen Erklärfilm gedreht. Dort sieht man ihn, an eine Wand gelehnt, die Hände vor der Brust vereint wie zur Meditation, bis er plötzlich emporspringt und im Sprung wiederum springt, nur um noch einmal zu springen und den Boden hinter sich zu lassen. "Man muss nur immer weitermachen", sagt der Künstler, "bevor die Erdanziehungskraft einen erwischt."

Mit diesem verschmitzten Filmchen, gedreht von Kiran Subbaiah, beginnt die große Indien-Ausstellung in der Londoner Serpentine Gallery – und besser könnte sie nicht beginnen. Denn sie erzählt von nichts anderem als vom großen Sprung, davon, wie es die indischen Künstler der Gegenwart hinaufzieht in die brausenden Höhen des Kunsterfolgs. Eben waren sie in Bern eingeflogen, demnächst werden sie bei Charles Saatchi in London sein und ebenso im Museum Essl in Wien, das gleich "eine neue Ära indischer Kunst" verspricht. Die gerade eröffnete Ausstellung in der Serpentine Gallery nennt sich Indian Highway. Soll heißen: Dieses Land ist auf der Überholspur.

Und wirklich, in allen Ausstellungsräumen ist Beschleunigung, Lärm, Umwälzung, ist der Zusammenprall von Arm und Reich, von Tradition und Digitalmoderne zu spüren. Indien ist beides, hier Slum und dort Silicon City, hier die Kampfzone der Religionen, dort Investmentpark globaler Konzerne und dazwischen oft großes Gebrodel. Wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch, so erscheint Mumbai auf den wandgroßen Nachtfotos von Dayanita Singh. Der Moloch liegt im blauen Dunst, das Licht der Boulevards aber, die Energie der Zigtausend Menschen zieht wie Feueradern durchs Bild, als wäre die Lava schon hervorgebrochen, die Explosion des Stadtvulkans unabwendbar.

Allerdings zeigt die Ausstellung nicht nur dieses Indien. Sie begeht nicht den Fehler, ein ganzes Land auf Irrwitz, Lärm, und Gewalt zu trimmen, sondern gibt auch der Stille, der Wut und Melancholie ihren Raum, auf den Bildern von MF Husain etwa. Doch wie neugierig auch immer man sich den Werken der Ausstellung zuwendet, verwundert ist man am Ende doch vor allem darüber, dass es diese Ausstellung überhaupt gibt. Bis vor Kurzem spielte Indiens Gegenwartskunst in der internationalen Szene keine große Rolle, niemand wollte sich mit ihr schmücken. Warum aber jetzt? Woher der Boom?

In den letzten Jahren hieß das Sehnsuchtsland vieler Kunstsammler noch China, und wir waren glücklich, uns einige der Malernamen gemerkt zu haben. Davor galt Leipzig allgemein als das globale Zentrum des ästhetischen Begehrens und hatte damit seinerseits London vom Spitzenplatz verdrängt, sodass die Young British Artists mit einem mal sehr alt aussahen. Wer also jetzt, im Dezember 2008, die indische Kunst in der Serpentine Gallery besichtigt, weiß nicht recht, ob er wirklich in einer Ausstellung ist oder nicht doch in einem Trendschaukasten. Und er fragt sich, wer solche Trends ausruft.

Um dem Geheimnis des Indien-Erfolgs auf die Spur zu kommen, muss man zunächst einmal wissen, dass heute anders über Kunst gesprochen wird als noch vor 20 Jahren. Damals waren es vor allem die Stile und Schulen, über die man sich unterhielt. Es gab die Impressionisten, Expressionisten, Figurativen, Minimalisten, und man konnte meinen, die Kunst spränge von einer Stufe zum nächsten Ismus und würde sich immer weiterentwickeln. Heute spricht niemand mehr von Stilen oder Stufen, alles scheint möglich, jederzeit, überall. Und so hat sich das Prinzip Kunstentwicklung erledigt, es wurde ersetzt durch das Prinzip Kunstentdeckung.

Auch früher wurde natürlich viel entdeckt, vor allem waren es die Galeristen und Sammler, die einzelne Künstler auf den Schild hoben. Heute hingegen werden gleich ganze Städte, halbe Kontinente erobert, eben Leipzig, China oder Indien. Und nicht auf neue Tendenzen oder Ismen kommt es an, entscheidend ist die Ortsmarke. Das mutet reichlich seltsam an, scheint doch die globalisierte Gegenwart alle Herkunftsfragen überflüssig zu machen. Doch weil die Gegenwartskunst so fürchterlich konfus und richtungslos wirkt, sucht man händeringend nach neuen Ordnungsmustern – und findet sie in der Geografie. Das ist erste Grund für den Erfolg des London-Leipzig-China-Indien-Phänomens: das Verlangen nach Orientierungsmarken. Mögen die gezeigten Künstler aus Indien noch so unterschiedlich sein – ihre Herkunft scheint sie zu verbinden, und wunderbar lässt sie sich als klar umrissenes Sammelgebiet vermarkten und ausstellen.