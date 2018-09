Inhalt Seite 1 — Long live America Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mein erster Besuch in den USA (von über hundert) fand 1950 statt. Da sollte ich auf einer internationalen Handelsausstellung am Marinepier von Chicago meine Heimatstadt Hamburg vertreten. Bloß war meine Darbietung eine ärmliche Show. Denn der Hamburger Hafen war total zerstört, und ich hatte nur Entwürfe dabei. Aber ich war sehr optimistisch, weil die USA bereits den Marshallplan aufgelegt hatten. Und die Deutschen waren erleichtert, dass ihr besiegtes Land Teil dieses großen Aufbauprogramms war.

Wie mich diese Großzügigkeit erstaunte! Während des Krieges hatte ich noch mehr Zerstörung erwartet; die Deutschen würden in Erdlöchern leben. Doch in diesem Sommer 1950 lernte ich Amerika und seine Vitalität kennen. Ich war überwältigt. Danach besuchte ich entfernte Verwandte in Duluth, Minnesota, um mich bei ihnen für die Carepakete zu bedanken. Ein Onkel dort bot mir einen Job, dazu ein Haus an. Ich sollte Frau und Kind holen; die Passage würde er bezahlen. Dies war die zweite prägende Erfahrung amerikanischer Großzügigkeit.

Die dritte machte ich in den späten Fünfzigern. Als junger Bundestagsabgeordneter wollte ich ein Buch über die deutschen Interessen in der Nato-Strategie schreiben. Ich glaubte nicht an den Sinn atomarer Vergeltung für einen sowjetischen Angriff. Dank Henry Kissinger, Robert Bowie und Paul Doty (von der Harvard-Universität, Anm. d. Red.) lernte ich die anderen großen US-Experten kennen. Alle haben sie Wissen und Weisheit mit mir geteilt. Als Verteidigungsminister konnte ich meinen Nato-Kollegen auf Augenhöhe begegnen – dank der Ausbildung, die ich von diesen Amerikanern erhalten hatte.

Natürlich waren wir uns nicht immer einig. Ein Beispiel war der Nato-Plan, atomare Landminen entlang der deutsch-deutschen Grenze zu vergraben – als Stolperdraht, der einen konventionellen sowjetischen Angriff in einen Nuklearkrieg verwandelt, genauso automatisch Deutschland vernichtet und seinen Verteidigungswillen gebrochen hätte. Diesen Plan habe ich ganz leise zusammen mit Melvin Laird (dem US-Verteidigungsminister, Anm. d. Red) begraben.

1974 wurde Giscard d’Estaing französischer Präsident, und das hat die Amerikaner und uns Europäer in die Lage versetzt, 1975 in Helsinki die erfolgreiche Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zusammenzurufen. Die KSZE hat der Sowjetunion die Anerkennung der bestehenden Grenzen verschafft. Dafür brachte der Westen die kommunistischen Führer dazu, ihre Unterschrift unter den berühmten "Korb III" (Menschenrechte und Grundfreiheiten, Anm. d. Red.) zu setzen. Bald danach sprang dieser Funken über und führte zur Solidarność in Polen und der Charta 77 in der Tschechoslowakei.

In Helsinki wurde auch der Weltwirtschaftsgipfel in privaten Gesprächen (auch mit Kissinger) geboren. Später im Jahr wollten wir uns treffen, um die Gefahr globaler Inflation und Rezession und Depression zu bannen, die uns nach dem ersten Ölschock (1973) sehr greifbar erschien. Es war sinnvoll, Japan einzubeziehen. Giscard, der Gastgeber von Rambouillet, wollte auch Italien dabeihaben. Also saßen wir zu sechst im Salon eines kleinen Schlosses nahe Paris. Ein Jahr später lud Gerald Ford Kanada dazu; da waren es sieben, die G7.

Diese Gipfel waren recht erfolgreich bis in die achtziger Jahre, trotz der beiden Ölschocks. Eine Weltwirtschaftskrise wurde vermieden, weil die führenden Wirtschaftsmächte damals in der Ausgaben- und Geldpolitik kooperierten. Nicht eine neue Institution oder das Diktat irgendeines Landes hat das bewirkt, sondern die private Verständigung der Regierungs- und Staatschefs.