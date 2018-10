Scrabble als PDF "

Ende November trafen sich 40 Spieler in der Nähe von Bremen, um den Sieger des ersten "Syker Scrabble-Herbstes" zu ermitteln. Dabei gab es einiges zu lernen: dass der Ort wie "Sieke" und nicht wie "Süke" ausgesprochen wird und dass es in Norddeutschland auch schon vor dem Ersten Advent 20 Zentimeter Schnee geben kann. Das Wichtigste aber war die Erkenntnis, dass jemand so ein Turnier verlustpunktfrei für sich entscheiden kann. Voraussetzung dafür ist jedoch mitnichten, professionell Scrabble-Rätsel zu entwerfen. Das ist eventuell hilfreich, aber entscheidend ist ein anderer Faktor, nämlich Glück.

Bei der Partie zwischen Dietmar Schönhoff und mir wäre die Serie fast gerissen. Von Anfang an hatte mein Gegenüber die Nase vorn. In dieser Situation schenkte mir Fortuna dann rund 20 (spielentscheidende) Punkte. In welcher Form?

Sebastian Herzog

Lösung aus Nr. 51:

Mit der Lösung SKORPIONE (E7–E15) spielte Monika Weber auf mein Sternzeichen an. 26 (13x2) Punkte brachte dieses Wort, hinzu kamen 6 Punkte für SEHER sowie 50 Bonuspunkte.