Es war Liebe auf den ersten Blick. Als Stefanie Branke mit 17 Jahren zum ersten Mal nach Dubai kam, wollte sie nicht mehr weg. Die Stadt im Wüstensand wirkte wie ein Magnet. Sie ließ sich überreden, wenigstens eine Ausbildung in Deutschland zu machen. Aber mit 21 kam sie zurück und begann, in der lauten, vor Hitze immer etwas flimmernden Stadt eine Arbeit als Eventmanagerin zu suchen.

Dem Lockruf der gigantomanischen Weltmetropole am Golf sind in den vergangenen Jahren viele Deutsche gefolgt. Die Schätzungen liegen zwischen 8000 und 10000. Dubai ist durch seinen märchenhaften Aufstieg von der einstigen Wüstenoase zum möglicherweise globalisiertesten Ort der Erde auf die Weltkarte begehrter Auswanderungsziele gerutscht. Rund 80 Prozent der 1,5 Millionen Einwohner kommen aus dem Ausland. 30000 sind es in jedem Monat, die am Flughafen in Dubai ankommen und bleiben wollen. Es sind die modernen Glücksritter und Goldgräber, für die Dubai wie eine Verheißung klingt. Ärzte, Ingenieure, Unternehmensberater, Köche, Bäcker und Tischler sind unter ihnen. Warum bauen sie alle ihre Hoffnungen auf die vielleicht künstlichste Stadt der Welt? Worin besteht ihr "Traum Dubai"?

Fünf Jahre lebt Stefanie Branke nun schon am Persischen Golf. "Es hat lange gedauert, bis ich einen stabilen und gut bezahlten Job gefunden habe. Nicht alle Firmen hier sind seriös", sagt sie und nippt am warmen Kakao. Wir sitzen in der Lobby-Lounge des Ritz-Carlton. Branke im weißen Kleid, blonder Zopf, elegant, mit kühlem Blick. Sie kommt öfter hierher. Dank Mitgliedschaft im Spa- und Fitnessbereich des Fünfsternehotels darf sie sich, wann immer sie mag, "wie im Urlaub fühlen". Dubai hat sie nicht enttäuscht. Ihr Apartment liegt in einem dieser nagelneuen Wolkenkratzer von Dubai-Marina, einem Stadtteil wie Klein-Manhattan, der damals, als Stefanie Branke mit 17 kam, nichts als Wüste war. Vom Balkon aus sieht sie das Meer, die künstliche Insel The Palm und Atlantis, das Luxushotel. Sie hat sich Statussymbole erobert, auf die es in Dubai ankommt. Der Takt ihres Lebens und der Puls dieser Stadt sind eine Einheit geworden. "Dubai ist so jung, es passiert unaufhörlich etwas, das ist ein gutes Gefühl."

Wenige Kilometer nördlich, in Al Barsha, sucht ein indischer Taxifahrer seit eineinhalb Stunden das Haus von Ines und Ronny Reimann. Die Luft ist staubig, Baustellen überall. Die Straßen nummeriert, ohne Namen. Wir fahren im Kreis. Navigationssysteme können der Veränderungsdynamik Dubais nicht standhalten. Jeden Tag werden hier neue Straßen freigegeben, andere vorübergehend gesperrt. Als wir endlich ankommen, sitzt Ines Reimann vor ihrer Villa und liest. Die langen Monate, in denen ein Leben im Freien unmöglich ist, sind endlich vorüber. Die Hitze liegt nicht mehr bleischwer über der Stadt. Im Garten der Reimanns lagert eine deutsche Küche, gut verpackt. Ihr Wert: rund 90000 Euro. Der gelernte Tischler Ronny Reimann verkauft Küchen aus Sachsen in Dubai.

Ein Deutscher plant für das Emirat ein Pferdemuseum

Für ihn war Dubai "wie eine Sucht". Der Mann aus Hoyerswerda brach nach der Wende auf, um die Welt zu sehen. Er hatte sich geschworen, an keinen Ort zweimal zu reisen. Aber von Dubai kam er nicht mehr los. Als seine Frau noch ahnungslos den Urlaub genoss, plante ihr Mann schon seine arabische Existenz. "Ich wollte das unbedingt versuchen", sagt der 38-Jährige. "Nicht die schlechteste Prognose eines Wahrsagers hätte mich davon abhalten können." Völlig blauäugig sei er damals, 2005, an die Sache herangegangen. Er konnte kaum Englisch, Arabisch schon gar nicht, und er wusste nicht viel von dem Geschäftsgebaren im arabischen Raum. "Was in Deutschland funktioniert, heißt hier gar nichts." Er eröffnete einen Laden, aber niemand kam. Also begann er, Baustellen abzuklappern, und erzählte jenen, die gerade neue Villen und Apartments bauten, von deutscher Wertarbeit und Qualitätsküchen aus Sachsen. Die ersten Kunden zeigten Interesse. "Aber bis zur Auftragserteilung vergehen nicht selten zwei Jahre." Inzwischen ist er raus aus der Durststrecke – allein im Palast des Bruders von Scheich Mohammed, dem Herrscher von Dubai, durfte er zehn Küchen einrichten. Für eine omanische Familie lässt er eine elf mal zehn Meter große Küche bauen. Aufträge, die für den Tischler aus Ostdeutschland an Wunder grenzen. Man könne hier in ganz anderen Dimensionen Geschäfte machen, sagt Ines Reimann. Sind sie wegen des Geldes gekommen? "Ach, wer kommt denn nicht wegen des Geldes nach Dubai?"

Florian Behrend sieht man das nur auf den zweiten Blick an. Klar, auch er fährt einen dieser monströsen Geländewagen, die auf den bis zu zwölfspurigen Straßen der Stadt nicht nur Sicherheit, sondern auch Bedeutung verleihen. Er trägt eine original Aigner-Uhr in Gold, redet über seinen Geburtstag im Burj Al Arab, dem angeblich teuersten Hotel der Welt – versteht sich aber sonst sehr gut auf den Jungen von nebenan. Seit August ist auch er ein Teil der großen Dubai-Show. "Du kommst hierher und kriegst erst mal den vollen Konsumrausch, denkst, das Geld liegt auf der Straße, aber Dubai ist beinhart."