Am frühen Morgen des 1. Januar wird Celia Salas ohne Kater erwachen. Sie wird ihre Haare auf Wickler drehen, etwas Lippenstift auftragen, nicht zu viel, gerade eben so, wie es zu einer Dame von 68 Jahren passt, und ihren Hals mit jenem sündhaft teuren Parfüm bestäuben, das sie sich für ganz besondere Anlässe aufspart. Sie wird die Uniform der Milizen anlegen, die seit Wochen akkurat gebügelt im Schrank hängt, und einige der Auszeichnungen anheften, die sie in einer Kiste aufbewahrt. Schön will Celia sein, wenn sie auf die Straße geht, um das 50-jährige Bestehen des sozialistischen Staates auf Kuba zu feiern. Die alten Freunde wird sie treffen, die alten Lieder singen und sich über die Tausenden von Menschen freuen, die ihrem Staat zujubeln. Und einen rauschhaften Moment lang wird es so aussehen, als seien sie eins, die Menschen und ihr Staat, ein Wesen, mit tausend Augen, tausend Ohren und einem Ziel. Für Celia ist es ein beruhigendes Bild, ganz ohne Brüche.

Celia hat für den sozialistischen Staat auf Kuba gekämpft, als es ihn noch gar nicht gab. Sie hat ihn verteidigt, als viele ihn fallen ließen. Traurig war sie, als die Mauer in Berlin fiel und die Menschen im Fernsehen sich begeistert umarmten. Sie schwor sich: "Wir werden weiterkämpfen!" Als die Sowjetunion kollabierte und es in Kuba an allem mangelte, sagte sie: "Wir schaffen das auch so. Trotz der USA und ihres Embargos!" Nachts saß Celia oft im Dunkeln, weil das Stromnetz ohne die sowjetischen Öllieferungen zusammenbrach, tagsüber wartete sie vergeblich auf den Bus, weil die Busse ohne sowjetisches Benzin nicht fuhren. Sie zweifelte nicht: "Ich werde als Revolutionärin sterben." Selbst als sie die Fotos vom todkranken Fidel sah, ihrem Fidel, von dem sie sagt, er sei allwissend, konnte das ihren Glauben nicht erschüttern. Kuba, sagt sie, "wird niemals kapitalistisch werden".

Celia war die Burg, an der sich die Wirklichkeit viele Jahrzehnte lang brechen konnte, ohne auch nur einen Kratzer zu hinterlassen. Dann aber taten sich Risse in Celias Mauern auf – nicht Druck von außen verursachte sie, sondern Druck von innen, ein sanftes, stetiges Drängen. Es kam von jenen, die zur Haustür hereinspazierten und sich an den Tisch setzten, um ihre Bohnen zu essen. Von ihren eigenen Kindern. Immer hatte Celia gehofft, dass diese, die beiden Töchter und der Sohn, zu wahren Revolutionären heranwachsen würden. Hatte es nicht so gut angefangen? Hatten sie nicht alle drei Karrieren im Innenministerium begonnen?

Celia sitzt am Esstisch ihrer großen Wohnung, nicht weit vom Malecón, dort, wo sich der Geruch nach Benzin mit salziger Gischt vermengt. Die Viertel, in denen Brüder sich ein Bett teilen müssen, weil die Familie groß und der Wohnraum klein ist, liegen weit von hier, die Salas gehören zum Revolutionsadel. In den Regalen stehen Nippesfiguren, an der Wand hängt ein Kalender mit Fotos des jungen Che. Celias Esstisch ist der Fixstern, um den die Familie kreist. Immer wieder kommen Schwestern, Töchter und Enkel herein, auf einen Kaffee, auf einen Plausch. Jetzt aber sitzt nur sie dort, allein mit ihren Erinnerungen.

Die Sache mit ihrem Sohn Julio war am schlimmsten. An einem Tag vor acht Jahren kam er vorbei: "Ich fahre für drei Tage an den Strand." Er sollte nie wieder kommen. Einen Monat lang hörte sie nichts von ihm, einen Monat lang war sie krank vor Sorge. Dann kam sein Anruf: "Ich bin in den USA." Ihr Julio ein Verräter, ein gusano, ein Wurm! Einer von Hunderttausenden, die übers Meer geflüchtet waren, auf Schlauchbooten, Flößen, selbst gezimmerten Barkassen, alleine oder mit der Hilfe von Schleppern. Keiner weiß, wie viele das Meer verschluckte. Die Haie der Karibik, erzählt man sich auf Kuba, seien fett geworden vom Menschenfleisch. Wer es schafft, der lässt alles zurück. Kein US-Flüchtling darf jemals seine Eltern, Kinder, Geschwister auf Kuba besuchen.

Celia stand vor der Entscheidung ihres Lebens: ihr Sohn oder ihre Ideale? Sie packte die Koffer und fuhr in das Land des Feindes. Als sie sich am Flughafen von Las Vegas sahen, Jahre nachdem er gegangen war, habe keiner ein Wort herausgebracht, erzählt Celia. Stumm klammerten sie sich aneinander. Nie hat sie ihm gesagt, wie falsch sie das findet, seine Flucht, seinen Verrat, seinen Job als Croupier in einem Kasino. Er wisse es auch so, sagt sie.

Zum ersten Mal in ihrem Leben besuchte Celia den Klassenfeind, und zu ihrer Überraschung fand sie ihn sogar verlockend. Das gewaltige Kasino im römischen Stil, bevölkert von italienischen Gondolieri, "es war doch schön". Auf den Fotos jener Reise steht eine kleine Frau im violetten Rollkragenpullover vor einarmigen Banditen und Schriftzügen, die all das versprechen, was sie immer bekämpft hat: schwindelerregenden Reichtum, den amerikanischen Traum. Auf den ersten Blick wirkt sie unbeeindruckt, auf den zweiten ein wenig verloren.