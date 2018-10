Inhalt Seite 1 — Umstrittener Kreisfahrer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nachdem ich viele Jahre Ihre Zeitung mit großer Begeisterung gelesen habe, war ich entsetzt über den Schumi-Artikel. Ich bin baff, dass so etwas Primitives in Ihrem Blatt gedruckt wurde. Nun kann man ja aus verschiedensten Äußerungen sowohl in Ihrem Artikel als auch in anderen Berichten entnehmen, dass Herr Schumacher keine große geistige Leuchte ist, aber da vermisst man im Artikel von Herrn Kämmerling auch den leisesten Hauch von Ironie.

Klaus Lang, VS-Villingen

Ich habe selten so an Ihrem journalistischen Verantwortungsbewusstsein gezweifelt wie angesichts des Gesprächs mit Michael Schumacher. Sie präsentieren dort nicht nur in erstaunlich unkritischer Weise, sondern auch noch mit dem Unterton der Bewunderung einen durchaus nicht unumstrittenen Exponenten einer dubiosen Sportart.

Ist es schon kaum begreiflich, dass da Leute für stupides "Im-Kreis-Herumfahren" (Lauda) in skandalöser, ja geradezu unmoralischer Weise exorbitant überbezahlt werden, so wird es ärgerlich, wenn sich diese mit dem so verdienten (?) Vermögen ins Ausland ver- und damit den staatsbürgerlichen Pflichten des Landes entziehen, in dem ihnen zuvor die Voraussetzungen für ihre späteren Erfolge vermittelt worden sind. Da lobt dieser Mann die Vorzüge von Gemeinschaft und lässt doch seit Jahren das elementarste Verständnis dafür vermissen!

Wie wäre es, wenn Sie sich auch dafür einsetzen, dass solche Leute ihre "Triumphe" nicht länger unter Nutzung unserer nationalen Symbole Hymne und Flagge feiern dürfen, um damit der steten Verhöhnung der Bundesrepublik Deutschland ein für alle Mal ein Ende zu setzen?

Karl-Heinz Jonas, per E-Mail

Bei allem Respekt davor, wie Herr Schumacher sein Leben nach seiner aktiven Zeit gestaltet – woher nur nehmen Sie Ihr Wissen, ihn mit dem Superlativ "aktivster Frührentner der Republik" zu beehren?