Julia Middleton wird am 21 April 1958 in London geboren. Ihre Kindheit verlebt sie in verschiedenen europäischen Städten, macht dann aber im Alter von 16 Jahren das Abitur am französischen Gymnasium in London. Anschließend studiert sie an der London School of Economics (siehe Foto).

Ihre berufliche Karriere beginnt Julia Middleton bei der Industrial Society, einem der ältesten Thinktanks in der britischen Hauptstadt. Nach einem kurzen Abstecher zu der belgischen Ölfirma Petrofina kehrt sie zu ihrem ersten Arbeitgeber zurück und entwirft dort Programme für schlecht qualifizierte Jugendliche. Sie kündigt 1989 und gründet kurz darauf die Initiative Common Purpose. Seit 20 Jahren leitet sie nun diese Organisation, die mittlerweile in zwölf Ländern, darunter auch Deutschland und Indien, aktiv ist. Ziel ist es von Common Purpose, Menschen zu besseren Führungsqualitäten zu verhelfen und sie dazu zu bewegen, sich mehr für die Gesellschaft zu engagieren.

Neben dem Tagesgeschäft publiziert Middleton. Ihr jüngstes Buch heißt Beyond Authority und beschreibt ein neues Führungsverhalten (siehe Abbildung). Darüber hinaus hat Middleton zusammen mit anderen weitere Initiativen gegründet, so den Thinktank Demos, einen Fonds, der Kapital für Projekte und Initiativen sammelt, den Impetus Trust oder den Media Standards Trust, der sich um bessere Standards in der Berichterstattung der Presse kümmert. pin