Mit Amtsantritt von Barack Obama gibt es das Gefangenenlager in der Guantánamo-Bucht auf Kuba fast auf den Tag genau sieben Jahre. Etwa 800 Gefangene aus 30 Ländern wurden seit dem 11. Januar 2002 in Gewahrsam gehalten. Nur gut 20 wurden vor einem Militärtribunal angeklagt. Derzeit sind noch 248 Menschen inhaftiert. Obama will Guantánamo schließen, Außenminister Steinmeier hat angekündigt, Insassen aufzunehmen.