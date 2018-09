Damit hatte Simone de Beauvoir nicht gerechnet: Ihr Buch löste einen ordentlichen Wirbel aus! »Sie haben mich gerettet«, schrieb eine Leserin. Andere schimpften, und der Papst setzte das Buch gar auf eine Liste verbotener Werke.

Heute, 60 Jahre später, ist die Aufregung vergessen. Nicht aber das Buch selbst. Es heißt Das andere Geschlecht, und es handelt davon, was es bedeutet, eine Frau zu sein – oder ein Mädchen. Es zeigt, dass Frauen jahrhundertelang nicht die gleichen Rechte wie Männer hatten. Und es hat eine Botschaft: Frauen, lebt euer Leben in Freiheit! Damals, 1949, war das eine kühne Idee.

Ebenso kühn war die Autorin Simone de Beauvoir. Sie sagte offen, was sie dachte, war stark und mutig. Heute gilt sie als die wichtigste Philosophin des vergangenen Jahrhunderts. Ihr Buch Das andere Geschlecht regte Hunderttausende Frauen an, all das zu erkämpfen, was heute selbstverständlich scheint: dass Mädchen ihren eigenen Weg gehen, dass sie studieren, Jeans tragen und vor Jungs nicht kuschen müssen.

Simone de Beauvoir selbst hat davon nur die Anfänge erlebt. 1986 ist sie gestorben – sie könnte also eure Urgroßmutter sein! Was würde sie wohl denken, wenn sie noch lebte? Was hätte sie zu erzählen? Wir haben zu ihrem 101. Geburtstag nachgefragt.

DIE ZEIT: Liebe Simone de Beauvoir, sie wurden am 9. Januar 1908 in Paris geboren. Damals war es für Frauen normal, keinen Beruf zu haben, sondern zu heiraten und den Haushalt zu machen…

SIMONE DE BEAUVOIR: Und damit war ich schon als Kind nicht einverstanden!

ZEIT: Sie träumten nicht davon zu heiraten?