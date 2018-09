Der Abstand zwischen Armen und Reichen in Deutschland wächst. Auch deswegen, weil in den Krisenjahren viele Arbeitslose ihre Ersparnisse aufbrauchen mussten und die Vermögen seitdem besonders ungleich verteilt sind – so ein zentrales Ergebnis einer am kommenden Mittwoch erscheinenden Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Die Forscher Joachim Frick und Markus Grabka weisen nach, dass die Ungleichheit der Vermögensverteilung zwischen 2002 und 2007 stark gestiegen ist. Vor allem viele Ostdeutsche haben in diesen Jahren ihre Vermögen aufgezehrt. Da dies besonders für Menschen mittleren Alters gilt, vermuten die Forscher einen Zusammenhang mit den Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Regierung. Eine Folge der Hartz-Reformen ist, dass Arbeitslose einen Großteil ihrer Rücklagen aufbrauchen müssen, bevor der Staat ihnen das Arbeitslosengeld II zahlt.

Die DIW-Forscher warnen davor, dass eine Spätfolge der Arbeitslosigkeit in den untersuchten Jahren Altersarmut sein werde, weil ein Teil der aufgebrauchten Ersparnisse auch für die Altersvorsorge gedacht gewesen sei. Der Staat, daran hatten die Wirtschaftsweisen bereits in ihrem vorletzten Gutachten erinnert, gleicht die Unterschiede in der Vermögensverteilung in Deutschland viel weniger aus als Unterschiede bei den Lohn- und Gehaltseinkommen. (NIA)