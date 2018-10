Rezession? Kein chinesischer Verantwortlicher hat das Wort bisher in den Mund genommen. Rezession war in der Volksrepublik unvorstellbar. Aus gutem Grund. Nie zuvor in der Weltgeschichte ist ein Land über 30 Jahre wirtschaftlich so schnell gewachsen wie China seit dem Beginn seiner Marktreformen im Jahr 1978. Umso größer ist jetzt das heimliche Erstaunen und Entsetzen. Denn Chinas Wirtschaft ist zu einem jähen Stillstand gekommen. Sie schrumpft sogar schon. Erst im Rückblick auf die letzten Monate des Jahres 2008 wird das klar. Vorausgesehen hat es keiner.

"Wir lebten auf einer Insel der Seligen", sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Doch das sei nun vorbei. Chinas Wirtschaft befinde sich "im freien Fall". Dass die chinesische Regierung immer noch behaupte, ihre Wirtschaft sei auch im vierten Quartal 2008 mit 6,8 Prozent gewachsen, hat ihn überrascht. Tatsächlich beobachtet er seit Oktober 2008 einen dramatischen Rückgang der Produktion. "Stahl, Auto, Chemie – in fast allen industriellen Bereichen sehe ich in China derzeit starkes Negativwachstum", so Wuttke. Er glaubt, dass das Land seit Oktober eine schulbuchmäßige Rezession durchmache. Das würde bedeuten, dass Chinas Wirtschaft über mindestens sechs Monate schrumpft. Der Kammerchef stützt sein Urteil auf umfangreiche makroökonomische Analysen europäischer Großkonzerne.

Kein regierungsnaher chinesischer Ökonom teilt öffentlich diese Sichtweise. Doch viele Konjunkturbeobachter in Hongkong und den USA revidieren ihre ursprünglich positiveren Prognosen. So spricht Wang Qing, China-Analyst bei der US-Investmentbank Morgan Stanley in Hongkong, neuerdings von einer "harten Landung". Die chinesische Wirtschaft sei im vierten Quartal 2008 gegenüber dem dritten um 1,7 Prozent geschrumpft. Zwar ergibt das für Wang noch keine Rezession. Seine Wachstumsprognose für 2009 von fünf Prozent rechnet er sich mit den erwarteten Auswirkungen des staatlichen Konjunkturprogramms im zweiten Halbjahr schön.

Auch Ricardo Hausmann, Wirtschaftsprofessor an der Harvard-Universität, sieht China in der Rezession. Sinkende Exporte und Investitionen für Exportindustrien erzeugten einen starken Abwärtssog. Zugleich schrumpften auch die Investitionen in die nicht-exportabhängige Wirtschaft. "Damit sind alle Bestandteile einer Rezession vorhanden", sagt Hausmann. Tatsächlich waren Chinas Ausfuhren, die in den vergangenen Jahren stets zwischen 20 und 40 Prozent zunahmen, im November und Dezember erstmals rückläufig. Für das erste Quartal 2009 rechnet Qu Hongbin, China-Analyst der Londoner HSBC-Bank, mit einem Minus von 19 Prozent.

Mit dieser Entwicklung war wegen der Weltfinanzkrise zu rechnen. Viele Ökonomen übersahen allerdings den hausgemachten Effekt einer implodierenden Immobilienspekulationsblase in China. "Die Regierung hat den Hahn aus Angst vor der Spekulation zu weit zugedreht. Jetzt sind die Preise schon um 40 Prozent gefallen", sagt Wuttke. Die Folge: ein Kollaps der beschäftigungsintensiven Bauwirtschaft. Schon seien 40 Millionen von 200 Millionen Wanderarbeiter aus der Bau- und Exportwirtschaft arbeitslos – mit unberechenbaren sozialen Folgen.

Doch wer denkt schon an die Folgen einer Rezession, die bisher den meisten unvorstellbar schien? Eine Ausnahme macht Nouriel Roubini, Wirtschaftsprofessor an der New-York-Universität, der schon die Finanzkrise präzise vorhersagte. Roubini spricht jetzt von einem weltweiten Fall der Aktienmärkte um 20 Prozent – der Grund dafür sei die chinesische Rezession. Noch 2007 habe China 19,5 Prozent zum weltweiten Wachstum beigetragen. "Jetzt fällt die Nachfrage in China, es gibt in China Überkapazitäten und zugleich eine globale Angebotssättigung", sagt Roubini. Das habe "sehr, sehr gravierende Folgen".

Die Kommunistische Partei spricht eine andere Sprache: "Ich kann besten Glaubens behaupten, liebe Freunde, dass ich voller Zuversicht für die chinesische Wirtschaft im Jahr 2009 und in der Zukunft bin", sagt Chinas Statistik-Chef Ma Jiantang. Realistischer klang die Presse: "Mögen alle Landsleute sich den Schwierigkeiten tapfer stellen", rief die parteinahe Neue Pekinger Zeitung die Bürger zur chinesischen Neujahrsfeier auf.