Die Ruhe. Sie ist das erste, was an dieser Hamburger Grundschule auffällt: Es lärmen keine Kinder durch die Flure. Die Lehrer warten morgens bereits im Klassenzimmer, wenn nach und nach die ersten Schüler eintrudeln, sich ein Lernspiel oder Übungsheft aus dem Regal nehmen und leise zu arbeiten beginnen. Selbst wenn sich zwei Jungs um Stifte balgen, geht die Zurechtweisung nicht über die Lautstärke eines Raunens hinaus. Eine ansteckende Stille zieht sich durch den Schulalltag, und dazu gehört auch der andächtige Moment vor dem Essen – denn gebetet wird hier auch.

Die Grundschule im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek ist eine evangelische Privatschule – eine von fünf "Schulen unterm Kirchturm", die in den letzten vier Jahren von der Evangelischen Schulstiftung Alsterdorf neu gegründet worden sind. Der Kirchturm ist in Groß Flottbek nicht zu übersehen: Spitz und schiefergedeckt ragt er neben dem ockergelb gestrichenen Schulhaus auf. Einmal in der Woche geht jede Klasse geschlossen hinüber, um eine Andacht zu halten; dreimal im Jahr feiern alle Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam einen Gottesdienst.

Eltern verschicken "Bettelbriefe" mit Fotos von ihren Kindern

Religion, Reformpädagogik und gemeinsamer Unterricht mit behinderten Kindern: Die Schulen unterm Kirchturm werden als Dependancen der Bugenhagen-Schulen geführt, die im Stadtteil Alsterdorf bereits 1986 mit integrativem Unterricht und Ganztagsbetreuung begonnen haben. Das Interesse der Eltern ist in den letzten Jahren explodiert: Für insgesamt 196 Plätze in den ersten Klassen gibt es bereits 850 Anmeldungen.

"Mit diesem enormen Zuspruch sind hohe Erwartungen an uns geknüpft", sagt Hartmut Wahl, der als Schulleiter alle Bugenhagen-Standorte von Alsterdorf aus leitet. "Manche glauben, wir könnten im Vergleich zu staatlichen Schulen Wunder bewirken." Die Eltern würden sich heute die Schulen genau anschauen, meint Wahl, "und dann meinen sie, es gebe die allein passende Schule für ihr Kind." Das gehe so weit, dass einige extra wieder in die Kirche eintreten oder die Kirchengemeinde wechseln, weil sie sich davon bessere Chancen bei den Bugenhagen-Schulen versprechen.

Die "Bettelbriefe", die Eltern zusammen mit Fotos von den Kindern schickten, lese sie lieber nicht, meint Stefanie Grünberg, die als Abteilungsleiterin für die Groß Flottbeker Grundschule zuständig ist. Grünbergs Lehrerzimmer liegt im Erdgeschoss des Pastorats, direkt unter der Pfarrverwaltung. Nicht nur aus Platzmangel, sondern weil zum Schulkonzept eben auch die enge Anbindung an die Gemeinde gehört.

"Ich finde es gut, wenn der erste Schultag nicht nur mit einer Schultüte, sondern auch mit dem Segen Gottes beginnt", sagt Erdmuthe Reinhardt, die ihre sechs Jahre alte Tochter Milena gerne "unter dem Kirchturm" einschulen würde. Sie wünsche sich, dass Gott auch in Milenas Leben eine Rolle spiele: "Wenn ihre Oma einmal stirbt, dann möchte ich, dass sie sagt: Mama, ich glaube, Oma ist jetzt bei Gott."