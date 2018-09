Wer braucht einen Autohersteller, dessen wichtigstes Modell von vorn einem Mercedes ähnelt, von hinten einem Mazda und von der Seite einem BMW? Genau so wirkt das Design des Opel Insignia: Es vereint von allen ein bisschen. Das mag für den Titel "Auto des Jahres" reichen. Aber welche Perspektive hat ein Konzern, der die Konkurrenz imitieren muss, um Käufer zu finden?

Opel hat ein Problem, und dieses Problem heißt Opel. Man muss sich bloß ein paar Zahlen anschauen. Der Marktanteil in Westeuropa sinkt seit Jahren. In Deutschland hat Opel 2008 deutlich weniger Autos verkauft als im Jahr zuvor – obwohl das Segment der kleinen und mittleren Wagen wuchs. 2,8 Milliarden Euro Verlust hat der Mutterkonzern General Motors zuletzt in Europa gemacht. Opel hat abgewirtschaftet, ist nicht mehr überlebensfähig, braucht 3,3 Milliarden Euro, damit es irgendwie weitergehen kann – und dies auf einem Markt, auf dem schon heute zu viele Hersteller um zu wenige Kunden buhlen. Soll die Regierung da wirklich helfen?

Ökonomisch jedenfalls spricht nichts dafür. Und doch wird es am Ende wohl so kommen. Zu sehr hat sich die Koalition bereits vorgewagt.

Im Grunde kann Opel seit November darauf bauen, dass sich der Staat finanziell engagieren wird. Damals bat die Kanzlerin das Management ins Kanzleramt, der Vizekanzler diskutierte mit Betriebsräten. Beide, Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier, versprachen hinterher, staatliche Hilfen zu prüfen. Und wenn der neue Wirtschaftsminister nun verkündet, das Unternehmen solle zuerst nach privaten Investoren suchen, wird damit nicht einmal der Schein gewahrt: Es ist schließlich das Drama dieser Wirtschaftskrise, dass es zahlungskräftige private Investoren kaum mehr gibt.

Bei einer Pleite fürchtet man in Berlin die Wucht des Protestes

Natürlich kann die Regierung gute Gründe nennen, warum sie Opel helfen sollte. Es sind genau 25.000. So viele Menschen arbeiten für den Autobauer, und mit jedem von ihnen verbindet sich ein persönliches Schicksal. Hinzu kommt: Eine Pleite von Opel hätte nicht nur Folgen für strukturschwache Regionen wie Bochum oder Eisenach. Sie würde das ganze Land erschüttern. Es wäre die größte Insolvenz in dieser Krise, das Ende eines Traditionskonzerns, und fast jeder Arbeitnehmer würde sich fragen, wann wohl der eigene Betrieb fällt. Bei einer Pleite von Opel würden weit mehr als 25.000 Menschen auf die Straße gehen und fordern, die Regierung solle sich entschlossener gegen die Wirtschaftskrise stemmen. Es ist auch die Wucht dieser Bilder, die man in Berlin fürchtet.

Voraussetzung einer staatlichen Hilfe für Opel sei, dass es eine positive Prognose für das Unternehmen gebe, sagt die Kanzlerin. Aber könnte sie sich auf eine solche Voraussage denn wirklich verlassen? Schon vor vier Jahren war Opel in Bedrängnis, auch damals machten sich Politiker für den Erhalt von Standorten stark, und am Ende schloss das Management mit den Arbeitnehmern einen "Zukunftsvertrag", der das Überleben der deutschen Werke bis 2010 sichern sollte. Man habe das Unternehmen "fit für die Zukunft gemacht", sagte damals Opel-Geschäftsführer Hans Demant. Derselbe Manager bittet heute um staatliche Hilfe und nennt das Ganze dann "Zukunftsplan". Und wieder will die Politik den Prognosen glauben.