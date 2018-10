Inhalt Seite 1 — 2 Stunden mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

In England nennt man den Vorstoß von Claudia Schmied to open a can of worms . Tatsächlich hat die Bildungsministerin mit ihrem Vorschlag, die wöchentliche Unterrichtszeit der österreichischen Lehrerschaft um zwei Wochenstunden zu erhöhen, in ein Wespennest gestochen. Gemessen an anderen OECD-Ländern, so argumentiert die Ministerin, würden hier Lehrer erheblich weniger Zeit mit Lehrtätigkeit im Klassenzimmer verbringen. Zudem dürften die beiden zusätzlichen Unterrichtsstunden nicht als Verlängerung der Arbeitszeit angesehen werden, sondern es handle sich um eine "Umschichtung" innerhalb der Gesamtarbeitszeit. Angesichts ihrer Arbeitsplatzsicherheit sei den Pädagogen diese Geste der Solidarität durchaus zumutbar.

Die Lehrerschaft ist ein besonders sensibler Sektor des öffentlichen Dienstes. Aus der Ankündigung der Ministerin hörte sie eine ganz andere Botschaft heraus: Lehrer seien unterbeschäftigte Minderleister und hätten brachliegende Arbeitskapazitäten. Manche vermeinen sogar ein Echo der Schmähung von Gerhard Schröder zu hören, der deutsche Lehrer einmal pauschal als "faule Säcke" bezeichnete.

Die Arbeitszeit von Lehrern besteht aus drei Teilbereichen: dem Unterricht im Klassenzimmer, organisatorischen Tätigkeiten, welche die Anwesenheit in der Schule erfordern, und schließlich der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, wobei der Lehrer selber entscheidet, an welchem Ort dies am besten geschieht. So ergibt sich jedes Jahr aufs Neue eine ganz individuell gewichtete Konstellation dieser drei Facetten der Lehrtätigkeit, die zudem im Verlauf des Schuljahres stark variiert. Der englische Papst der Lehrer-Arbeitszeitforschung, Cary Cooper, hat vielfach belegt, dass Lehrer vor allem in den Wochen zu Beginn und am Ende des Schuljahres besonders großem Stress ausgesetzt sind und hohe zeitliche Anforderungen erfüllen müssen.

In aktuellen Meinungsumfragen zeigt sich eine breite Zustimmung für die Idee, Lehrern längere Unterrichtszeiten abzuverlangen. Das dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass die Rolle der Lehrer gerne unterschätzt wird. Sie üben einen psychisch anspruchsvollen Sozialberuf aus, in dem es unumgänglich ist, während der Ferien die psychischen und emotionalen Batterien wieder aufzuladen (allerdings könnte, so wie anderswo, diese sommerliche Regenerationszeit durchaus etwas kürzer ausfallen). Wie sehr die ungewöhnlich hohe öffentliche Befürwortung der Forderung nach zwei zusätzlichen Unterrichtsstunden pro Woche auch darauf zurückzuführen ist, dass bei manchen Eltern der Eindruck entstanden ist, die Lehrer ihrer Kinder machten sich ihr Berufsleben ziemlich leicht, lässt sich allerdings ohne eine genaue Umfrage nicht beantworten.

Die Ministerin begründete ihre Initiative auch damit, dass sie neue Ressourcen freisetzen möchte, die schulischen Innovationen, etwa einer vermehrten Individualisierung, zusätzlichem Projektunterricht oder gezielter sprachlicher Förderung, zugutekommen sollen. Wie es scheint, haben die Berater der Ministerin dabei zweierlei übersehen: Einerseits schmälern die zwei Stunden zusätzlichen Unterrichts den Pool jener Stunden, die für Schulentwicklung zur Verfügung stehen. Und anderseits fördert es nicht gerade die pädagogische Reformbereitschaft, wenn der gesamten Lehrerschaft eine dienstrechtliche Kopfnuss zu verpasst wird.

Österreich gehört zu jener Gruppe europäischer Länder, in denen die Lehrerschaft ein ausgeprägt beamtetes Selbstverständnis besitzt und mehrheitlich zu dem sogenannten Dienst nach Vorschrift tendiert. Für pädagogische Kreativität, didaktische Fantasie oder persönliches Engagement gibt es weder systemische Ermunterung noch nennenswerte finanzielle oder symbolische Gratifikationen. Das Ergebnis dieser jahrzehntelangen bürokratischen Domestizierung ist eine weitverbreitete Resignation, in der jenes professionelle Selbstbewusstsein, von dem jede Schulreform lebt, verkümmert ist.

Natürlich hat der Vorstoß von Claudia Schmied sofort heftige Turbulenzen ausgelöst und die Standesvertretung der Pädagogen in helle Aufregung versetzt. Das Bildungsministerium sollte in dieser Situation einmal in Betracht ziehen, wie anderswo mit dem Problem der Lehrerarbeitszeit umgegangen wird. Drei europäische Länder haben sich etwa von der nationalen Vorschreibung einer fest fixierten Unterrichtsverpflichtung verabschiedet. Lehrer in Schweden, den Niederlanden und England, den drei Schrittmachern der europäischen Schulerneuerung, sind von der bürokratischen Zwangsjacke individueller Lehrverpflichtung befreit. Dort werden lediglich Stundenbudgets für die gesamte Schule vorgegeben. Es ist dann nicht mehr die Aufgabe des Ministeriums, sondern der jeweiligen Schulleitung, für eine Schulkultur zu sorgen, die von professionellem Vertrauen, Flexibilität und individueller Rechenschaftspflicht geprägt ist und einen effizienten Lehrbetrieb gewährleistet.