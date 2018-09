Meine Freunde fanden Björk schon immer toll, seit ihrem Album Debut, das war 1993. Ich kannte zwar ein paar der Songs, konnte damit aber nichts anfangen – zu schrill, zu anstrengend, zu versponnen. Mein Schwarm aber hörte ihre sämtlichen Alben, Singles und Remixe rauf und runter, und sprechen mochte er auch über kaum etwas anderes. Was tun? Um ihn bei der nächsten Party zu beeindrucken, musste ich mich also notgedrungen mit ihr beschäftigen. Ich ging in einen Plattenladen und legte Homogenic auf , das Album, das damals, 1997, gerade neu erschienen war. Auf dem Cover war ein seltsames Cyber-Wesen zu sehen, eine Mischung aus Björk selbst und einer Geisha. Ich befürchtete das Schlimmste – und erlebte eine Offenbarung.

Innerhalb weniger Sekunden zerstoben die jahrelangen Vorbehalte; eine Gänsehaut jagte die nächste, ich fühlte mich euphorisch, glücklich, erleuchtet. Im Song Jóga krachten hinter zarten Streichern die Bässe; wie in einem Vulkan kurz vor dem Ausbruch brodelten die Beats, um in der Songmitte dann tatsächlich zu explodieren. Jóga klang nach dem Island, wie ich es aus Reportagen im Fernsehen kannte: sanft, rau, eisig und geheimnisvoll. Die Wände des Plattenladens verwandelten sich plötzlich in Schneelandschaften, aus dem Teppichboden wurden eisblaue Gletscherseen, und die Regale schossen in die Höhe wie die Fontänen eines Geysirs. Irgendwo dazwischen schwebte Björks sphärischer und kraftvoller Gesang, die von der Landschaft ihrer Heimat zugleich fasziniert und verstört schien: I feel emotional landscapes / They puzzle me / Then the riddle gets solved.

Das Rätsel ihrer Musik aber ging weiter. In All is full of Love schaffen Björks gedämpfter Gesang, der ruhige, wie ein Puls schlagende elektronische Bassbeat, die Streicher und die zarten Klänge einer Sitar eine Höhle aus Eis. Von den Wänden fließen Rinnsale, die sich im Rhythmus der Musik ihren Weg durch die Höhle bahnen. Wie ein Echo hallt Björks Stimme in den verwinkelten Gängen und hört sich so an, als ob sie mir zuflüstern wolle, dass alles gut wird und man Liebe überall finden kann – Twist your head around / It’s all around you / All is full of love.

Jeder Song spulte einen neuen Film in meinem Kopfkino ab. Schon lange war ich nicht mehr im Plattenladen, sondern in Island und weit darüber hinaus, in einem Raum jenseits der Zeit. Ein Drogenrausch konnte es nicht sein; vielleicht war ich in das innere Kraftzentrum aller Musik hineingeraten.

Zuversichtlich ging ich auf die Party – wie wollte mein Schwarm mir und meiner Björk-Begeisterung noch widerstehen? Doch so angeregt wir uns nun auch über Björk unterhalten konnten – abgesehen von ihrer Musik hatten wir leider nicht allzu viel gemeinsam. Aber ihr Motto All is full of Love stand offenbar auch über diesem Abend: Mein Schwarm hatte seinen Kumpel mitgebracht, der Björk zwar nicht ausstehen, mit dem ich aber so intensiv darüber streiten konnte, dass wir kurze Zeit später zusammenkamen.

Auch er ist schon längst wieder Geschichte, doch Björk lässt mich nicht los. Ich ging auf ihre Konzerte, ich weinte, als sie in der Rolle der Selma in Lars von Triers Dancer in the Dark starb. Und wurde wie der, für den ich einst schwärmte: jemand, der Björk rauf und runter hört.

Björk: Homogenic Polydor/Universal