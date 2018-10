DIE ZEIT: Herr Jetter, haben Sie schon mal ausgerechnet, wie viel Geld ihr Unternehmen an den Konjunkturpaketen des Bundes verdient?

Martin Jetter: Ich glaube nicht, dass es um Verdienen geht. Ich glaube aber, dass die IT-Branche insgesamt zu gering berücksichtigt wird. Beide Konjunkturpakete zusammen umfassen mehr als 80 Milliarden Euro, doch in die Informationstechnologie – also in Zukunftsinvestitionen! – fließt davon weniger als ein Prozent, nämlich 500 Millionen Euro. Es gibt ein gewisses Ungleichgewicht zulasten der Informationstechnik, und es lohnt sich sicher, das noch mal zu überdenken.

ZEIT: Wie viel hätten Sie denn gern?

Jetter: Darum geht es nicht, sondern um die Frage, was der Wirtschaft und dem Standort am meisten hilft. Meiner Meinung nach sollte das Paket für die Informations- und Telekommunikationsindustrie zwischen eineinhalb und zwei Milliarden Euro groß sein.

ZEIT: Wie kommen Sie auf diese Summe?

Jetter: Der Modernisierungsbedarf ist bei praktisch allen großen Themen enorm. Denken Sie an Verkehr, Energieversorgung, Logistik und nicht zuletzt die Bildung. Wenn Sie den IT-Anteil in den entsprechenden Investitionen auf international wettbewerbsfähiges Niveau bringen, erscheint eine Vervierfachung angebracht. Damit würden wir auch wesentliche Impulse zur Modernisierung der Wirtschaft geben.

ZEIT: Wünschen können Sie sich viel. Aber die Kanzlerin sieht das offenbar anders.

Jetter: Die Bundeskanzlerin hat die Wirtschaft ja bereits eingeladen, wobei die Vertreter von Telekommunikations- und IT-Unternehmen vielleicht unterrepräsentiert waren. Wir gehören einer Querschnittsbranche an, die überall an Bedeutung gewinnt. Nehmen wir den Automobilbau – bei der Produktion von Fahrzeugen ist die Wertschöpfung aus der Informationstechnik inzwischen größer als aus der Verarbeitung von Metall. Nichts funktioniert mehr ohne IT, der Maschinenbau, die Verwaltung, die Kommunikation. Wir können Ineffizienzen abbauen.

ZEIT: Wo denn?

Jetter: Wir haben zum Beispiel das drittteuerste Gesundheitssystem der Welt, aber nicht das drittbeste. Moderne IT kann die Versorgungsqualität für die Gesellschaft spürbar verbessern.