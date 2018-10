Scrabble als PDF "

Die im Januar in Berlin ausgetragene Scrabbinale wartete mit einer Rekordbeteiligung auf. 54 Teilnehmer – so viele hat es nie zuvor bei einem offiziellen Scrabble-Turnier im deutschen Sprachraum gegeben. Allerdings wird die Bestmarke nicht lange halten: Für das Hamburger Fairmasters-Turnier Mitte April haben sich bereits 58 Mitspieler angemeldet. Die Veranstaltung ist seit Wochen ausgebucht, jedoch ist das Finale öffentlich (Details unter www.hamburgerfairmasters.de ). Kaum jemand wagt noch, sich auf einen Favoriten festzulegen. Gute Chancen sind auf jeden Fall Susanne Bänfer aus Bassum einzuräumen, die in der Hauptstadt auf Platz 6 landete.

In der hier abgebildeten Spielsituation saß sie Josef Esser gegenüber. Wie lautet der Zug, mit dem sie über 80 Punkte erzielte – und welche beiden Wörter bringen die gleiche Punktzahl?

Sebastian Herzog

Lösung aus Nr. 10:

Josef Esser platzierte HUMIDER auf 2B–2H . 22 (11x2) Punkte brachte dieses Wort, hinzu kamen 2 Punkte für UR sowie 50 Punkte Bonus. Die gleiche Punktzahl wäre mit dem Zug DIMORPHE auf C8–C15 möglich gewesen.

Es gelten nur Wörter, die im Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln unter www.scrabble.de