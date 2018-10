Auf einen Schlag war es mit einer in konventionellen Formen erstarrten Kunst vorbei. Nun traten Prinzessinnen und Bedienstete, Soldaten und Bauern in lebensnah wiedergegebenen Alltagszenen auf, Fische schimmerten in einem Teich, und in delikaten Farben flatterten Enten aus einem Sumpfdickicht auf. Die Porträts des Königs überraschten mit manieristischen Verzerrungen, sein Körper erschien nicht wie gewohnt idealisiert und kraftvoll, sondern weich und überdehnt, die Gesichtszüge waren expressiv gesteigert. Ein sensibler Beobachter erkannte in diesen oft befremdlichen Bildnissen »eine Mischung schmerzlich verwickelter Geistigkeit und Sinnlichkeit« von »beunruhigender Anziehungskraft«, aus der entspannten Körperhaltung sprach für ihn ein »oppositioneller Lebensstil«.

Im ästhetischen Aufbruch manifestierte sich jedoch nicht nur ein neuer »Lebensstil«, hier ging es vielmehr um eine Revolution von oben. In seinem dritten Regierungsjahr versuchte ein Herrscher die Last der Traditionen abzuschütteln und mit all seinen Machtmitteln ein theologisch-politisches Programm durchzusetzen. Aus dem Götterarsenal einer tief verwurzelten Religion hob er einen Gott heraus und interpretierte ihn als den höchsten, der in ihm allein seinen Verkünder hatte. Die Konsequenzen dieser Religionsstiftung griffen nach einer Zeit des Übergangs tief in das gesellschaftliche Gefüge ein: Die Priesterschaft verlor ihren Einfluss, die alten Führungsschichten wurden entmachtet und durch eine aufsteigende Funktionselite ersetzt, durch Tempel und Heiligtümer fegte ein Bildersturm. Zwar feierte der Reformator seine neue Religion und ihre Segnungen in einem großartigen, ergreifenden Gesang, seine Untertanen schufteten jedoch so hart wie eh und je in dem gerade angebrochenen Gottesstaat. In Fronarbeit und Rekordtempo baute ihm sein Volk eine Hauptstadt mit Tempeln, Palästen, Werkstätten, Wohnhäusern und einem Reichsfriedhof. Sie entstand fernab der alten Machtzentren in einem Niemandsland, das weder von Göttern noch von Menschen beansprucht wurde. Dieser Stadt gab er den Namen seines Gottes, zugleich änderte er den seinen, der ihn nun als Stellvertreter dieses einzigen Gottes auswies.

Als er im Sommer seines 17. Regierungsjahres starb, hinterließ er ein innerlich zerrissenes und von Feinden bedrohtes Reich. Seine Nachfolger betrieben zuerst vorsichtig, dann immer restriktiver die religiöse Restauration. Zwei Jahrzehnte nach seinem Tod lag seine Hauptstadt verödet, die meisten Bildwerke waren zerstört, die Bauten wurden als Steinbrüche ausgebeutet, seine Namenszeichen aus Inschriften getilgt. Nichts sollte an den Abtrünnigen erinnern. Aus den Trümmern wurde jedoch ein absichtsvoll unfertiges Lehrstück für Bildhauer geborgen. Es war die Büste seiner Frau, die ihren Namen »Die Schöne kommt« sicher zu Recht trug. Da fiel später Glanz auch noch einmal auf ihn. Wer war's?

Wolfgang Müller

Lösung aus Nr. 12:

Jürgen W. Möllemann (1945–2003) wechselte 1970 von der CDU in die FDP. 1972 war er jüngster Bundestagsabgeordneter und danach 30 Jahre Politiker. 1987 wurde er Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1991 Bundeswirtschaftsminister und 1992/93 Vizekanzler. Er starb bei einem Fallschirmabsturz, vermutlich war es Selbstmord