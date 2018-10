Wer die Meldungen zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweiz liest, wird unsicher, ob er in einem der reichsten Industrieländer oder einem Entwicklungsland lebt. Von einem der weltweit höchsten Bruttonationaleinkommen pro Kopf ist die Rede, einem international führenden Finanzplatz, erfolgreichen internationalen Konzernen und enormen Auslandsinvestitionen.

Aber dann gibt es andere Meldungen, die einen zweifeln lassen, ob wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. So sind wir offenbar zu arm, um Geld in die Entwicklung unserer Bergregionen zu investieren. Händeringend versucht man ausländische Investoren davon zu überzeugen, bei uns Entwicklungshilfe zu leisten. Und was war man froh, als der Großinvestor Samih Sawiris aus dem reichen Ägypten sich bereit erklärte, etwas Geld in die arme Schweiz zu stecken, und ein Monsterprojekt mit Hotels und Luxuswohnungen für Andermatt präsentierte. Ja, man war so dankbar, dass man als Zückerchen für Sawiris sogar gewisse Gesetze (Lex Koller) außer Kraft setzte, um damit der wirtschaftlichen Entwicklung des Urserentals eine Chance zu geben.

Warum investiert man lieber im Ausland als im eigenen Land?

Aber nicht nur für die Entwicklung der Bergregionen, sondern auch beim Aufbau neuer Industrieanlagen fehlt es an finanziellen Mitteln. Eine ungeheure Euphorie herrschte deshalb im Freiburgischen Galmiz, als der US-Pharmakonzern Amgen zu Beginn des Jahres 2005 bekannt gab, dort ein neues Werk zu errichten – und damit über tausend neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und natürlich war die Regierung auch in diesem Fall bereit, gesetzliche Hindernisse wie den Zonenplan großzügig zu missachten. Dumm nur, dass Umwelt- und Landschaftsschutzverbände gegen das Vorhaben protestierten, sodass es Amgen schließlich vorzog, das Werk in Irland zu errichten. Die Enttäuschung über diese verpasste Jahrhundertchance war groß. Denn wann wird je wieder einmal ein Investor tausend Arbeitsplätze schaffen in einem Land, in dem die Arbeitslosenquote eine der – ähem – weltweit geringsten ist?

Der weiteren Beispiele sind viele. So sind die Schweizer auf ein amerikanisches Unternehmen (Starbucks) angewiesen, damit sie weiter ihren Kaffee trinken können. Und Schweizer Traditionsfirmen wie OC Oerlikon, Saurer, Ascom oder Sulzer hätten ohne russische und österreichische Investoren wohl Finanzierungsprobleme, denn hiesige Investoren sind nicht bereit, für derartige Unternehmen größere Summen aufzuwerfen.

Angesichts dieses Mangels an heimischem Engagement fragt man sich, wo denn der Reichtum der Schweiz landet. Man wird schnell fündig. Das Geld wandert ins Ausland in Form von Direkt- oder Portfolioinvestitionen. Da bleibt für die Entwicklung des eigenen Landes nicht mehr viel übrig. Erkundigt man sich nach dem Grund, heißt es nicht selten, Investitionen seien hierzulande zu riskant. Man wisse nicht, ob es sich noch lohne, in einem Hochlohnland wie der Schweiz zu produzieren oder ob der Kauf Schweizer Firmen noch eine zukunftsträchtige Investition darstellt. An solche Möglichkeiten scheinen nur noch Ausländer zu glauben.

Das wäre nun alles in Ordnung, wenn Schweizer Unternehmen ihr Geld im Ausland auch klug investiert hätten. Die Finanzkrise hat uns aber gezeigt, dass dies zumindest in der Finanzbranche kaum der Fall war. Die UBS, aber auch andere Finanzdienstleister haben sich auf hoch riskante Investitionen eingelassen, deren Folgen wir jetzt alle gemeinsam ausbaden dürfen. Irgendetwas ist faul in einem Staat, der sich nach innen wie ein Entwicklungsland gebärdet und dessen Konzerne gleichzeitig auf den internationalen Finanzmärkten Milliarden vernichten.