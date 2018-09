Der Protest kommt prompt. "Aber bitte nicht nur darüber!", ruft sie in leicht gequältem Ton, als ich vorschlage, zunächst über ihren Film Requiem zu reden. Wir haben uns in den Münchner Kammerspielen zum Gespräch getroffen, nach der Vormittagsprobe zu Drei Farben: Blau, Weiß, Rot, einem Theaterprojekt, das Regisseur Johan Simons, der designierte Leiter des Hauses, nach der Filmtrilogie des Polen Krzysztof Kieślowski einstudiert. Drei sonderbare Liebesgeschichten in großer Besetzung, Sandra Hüller in einer Hauptrolle. Am 28. März ist Premiere.

Wer diese Schauspielerin porträtieren will, kommt an Requiem nicht vorbei. An Hans-Christian Schmids großartigem Film, der die Leidensgeschichte einer Epileptikerin, einer seelisch kranken, von religiösem Wahn getriebenen, zu Tode exorzierten Studentin in der schwäbischen Provinz erzählt. Unauffällig ist Michaela in der Enge ihres Dorfs und ihrer Familie aufgewachsen; ein Studienplatz in Tübingen scheint ihr endlich den Weg ins Freie zu eröffnen. Doch die Anfälle, die bösen Stimmen und Gesichte und die Bigotterie der kleinen Welt holen sie ein. Requiem ist sicher einer der künstlerisch eindrucksvollsten deutschen Filme dieses Jahrzehnts. 2006 wurde er auf der Berlinale gezeigt; er brachte der damals 27-jährigen Sandra Hüller über Nacht Berühmtheit und in der Folge viele Preise ein, darunter den Silbernen Bären. Warum also nicht über den Erfolg reden?

Die Zeit, da sie opferbereite Frauen und "Hingaberollen" spielte, ist vorbei

Zu oft, lässt sie erkennen, ist sie von Journalisten nur nach diesem einen "Highlight" ihrer Karriere befragt worden, und das nervt sie. Sie findet es unangemessen, wenn die fünf Theaterjahre davor unterschlagen werden, nur um die Story vom "Shootingstar" massenmedial noch heller leuchten zu lassen. Und außerdem ist sie seit Requiem wieder einige Jahre älter, das heißt um viele Film-, Theater- und Lebenserfahrungen reicher geworden – auch das will sie respektiert und gewürdigt sehen.

Wer mit dieser selbstsicheren, bei aller Fragilität energisch wirkenden jungen Frau spricht, stellt rasch fest: Sie ist mit vollen Sinnen und vollem Bewusstsein unterwegs. Sich jetzt schon, in frühen Jahren, im Glanz eines spektakulären Erfolgs aufsockeln und anstaunen zu lassen wäre ihr fremd. Andrerseits fände sie es scheinheilig, sich über den Ruhm beschweren zu wollen. Wie ist es, wenn man plötzlich von Leuten auf der Straße erkannt wird? "Bis jetzt war’s nicht unangenehm", lautet die knappe Antwort. Und dann erzählt sie doch vom großen Abenteuer Requiem. Wie sie anfangs Angst hatte, sich dem extremen Part der Michaela nicht gewachsen fühlte. Dass auch Hans-Christian Schmid beim Casting lange zögerte, ihr, der Spielfilm-Anfängerin, die diffizile Rolle anzuvertrauen. Wie grandios sich dann aber die Zusammenarbeit gestaltete: "Ein wunderbarer Regisseur, ein perfektes Team, ein großer Rausch am Set." Dass sie "so etwas" danach tatsächlich nicht mehr erlebt hat. Und wie lange sie gebraucht hat, um aus dieser Rolle, aus den Delirien der Michaela wieder herauszufinden. Wer die fiebrigen, gehetzten, angstvoll verzerrten Gesichtszüge, die physischen Verkrampfungen der Schauspielerin noch vor Augen hat, glaubt ihr das aufs Wort.

Sandra Hüller hat damals eine Pause einlegen müssen, vom Beruf, von allen festen Engagements. Sie war einfach erschöpft: "Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich pass nicht mehr in meine Haut." Alles war ja so rasend schnell gegangen seit dem Abitur 1996 im thüringischen Friedrichsroda, seit dem Schauspielstudium an der Berliner Ernst-Busch-Schule, das sie 2000 abschloss. Zunächst spielte sie fest am Theater in Jena, bei Claudia Bauer, dann ein Jahr frei in Leipzig, seit 2002 in der Schweiz, am Basler Theater, wo Regisseure wie Lars-Ole Walburg, Barbara Frey, Sebastian Nübling und Rafael Sanchez ihr eine Hauptrolle nach der anderen anvertrauten: Sie spielte Goethes Gretchen und Kleists Käthchen, Shakespeares Julia, Grillparzers Medea und Tennessee Williams’ Maggie – und auch die Rolle, für die sie bei der Jahresumfrage 2003 von Theater heute zur besten Nachwuchsschauspielerin gekürt wurde, die Rolle der geistig beschränkten, aber hormonell urgesunden, ihre Familie und Umgebung in tausend Peinlichkeiten stürzenden Dora aus Lukas Bärfuß’ Stück Die sexuellen Neurosen unserer Eltern.

Rolle auf Rolle, Saison auf Saison, von der Bühne zum Set und zurück: Dass eine Laufbahn zur Rennbahn werden kann, hat die Schauspielerin damals schmerzlich erfahren. Der Anstrengung mit Requiem folgte eine weitere schwere Filmarbeit. Madonnen kam zwar erst 2007 heraus, aber das Casting für diesen Film hatte kurioserweise am selben Tag stattgefunden wie das für Requiem. Es war in Berlin, Sandra Hüller fuhr zwischen beiden Orten hin und her, "unglaublich aufgeregt", und zog sich im Taxi für die andere Rolle um. Dass sie schließlich für beide Produktionen verpflichtet werden würde, ahnte sie nicht.